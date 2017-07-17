Все статьиВсе новостиВсе мнения
Все статьи
Деньги
Красивая странаРейтинги фокуса
Меню ГлавнаяВсе новостиВсе статьиСтранаДеньгиМирОбщество
Стиль жизни
Стиль жизниСпортКультураТехнологииАвто
Мнения
Рейтинги
РейтингиЛюдиКомпании
Красивая странаСпецтемыСтроители новой страны
Журнал
Журнал201720162015201420132012201120102009200820072006
Презентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Еще
Все новостиВсе статьиРейтингиКрасивая странаСпецтемыСтроители новой страныПрезентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Главная » Страна » Абитуриентам разрешили подавать заявления в бумажном виде

Абитуриентам разрешили подавать заявления в бумажном виде

Абитуриентам разрешили подавать заявления в бумажном виде
Иллюстративное фото

МОН констатировал наличие проблем с электронными кабинетами

17.07.17 35
000

Министерство образования и науки позволило абитуриентам, у которых возникли проблемы с регистрацией электронного кабинета в системе ЕГЭБО, подать заявление в бумажном виде.

Об этом говорится в письме Минобразования, обнародованном на портале Osvita.ua.

В письме отмечается, что абитуриент будет иметь возможность подать бумажное заявление в том случае, если в присутствии представителя приемной комиссии высшего учебного заведения будет проверена невозможность создания электронного кабинета.

Заявление в бумажной форме подается поступающим лично в приемную комиссию высшего учебного заведения. Факт подачи каждого заявления в бумажном виде регистрируется уполномоченным лицом приемной комиссии в ЕГЭБО в день принятия заявления.

Приемные комиссии вузов каждый день должны предоставить ГП "Инфоресурс" все данные абитуриентов, предоставивших им документы в бумажной форме.

Напомним, дети с особыми потребностями с 1 сентября смогут учиться в обычных школах.

 

0
Делятся
Google+
Show
Show
Теги: ,
Читайте по теме
Будапешту дали ровно месяц на изменение антисоровского законаСотворение себя. На чём должно строиться образованиеДети с особыми потребностями с 1 сентября смогут учиться в обычных школах

Читайте также на focus.ua

Топ-10
  1. Эффект отсутствия. Что получила Украина от саммита G20 1167
  2. Антигибрис. Почему украинская власть производит впечатление безумцев 1803
  3. Права имею. Оксана Покальчук о декоммунизации и защите прав ЛГТБ 880
  4. Трёхлетняя эпоха. Жить сейчас — это страшно, но весело 2101
  5. Трудное устройство. Что думают работодатели о твоём вузе и о тебе самом 3253
  6. Все поэты – лузеры. Бахыт Кенжеев о нерукопожатности и коллективной вине 5874
  7. Квітка — душа. Як клітинний біолог Юлія Красиленко кримськотатарські назви рослин збирала 23
  8. У Чёрного моря. 10 фильмов Одесского международного кинофестиваля 1233
  9. Полёты наяву. 12 способов бюджетных путешествий 2856
  10. Рваные бусы. Лучшие фильмы, не попавшие в украинский прокат 1632
  1. Свободная касса. Почему важно развивать отечественный фастфуд 3415 / 3956
  2. Балчун хочет запустить скоростные поезда до Одессы из Днепра и Львова 1662 / 1888
  3. Выплаты Партии регионов Манафорту превышали ее официальные расходы, – NYT 1593 / 1841
  4. Полёты наяву. 12 способов бюджетных путешествий 1406 / 2856
  5. Рваные бусы. Лучшие фильмы, не попавшие в украинский прокат 1382 / 1632
  6. Запад-2017. Хотят ли русские войны… 1315 / 3646
  7. На вооружении США появился новейший ракетный эсминец-истребитель 1314 / 1513
  8. Рукой подать. 10 интересных мест в 10 км от Чернобыльской АЭС 1151 / 1475
  9. Самые крупные банки-банкроты должны государству и вкладчикам более 144 млрд грн 987 / 1167
  10. В Киеве автобус с пассажирами развалился на части прямо во время движения 804 / 960
  1. Полёты наяву. 12 способов бюджетных путешествий 18 / 2856
  2. Запад-2017. Хотят ли русские войны… 10 / 3646
  3. Свободная касса. Почему важно развивать отечественный фастфуд 6 / 3956
  4. Рукой подать. 10 интересных мест в 10 км от Чернобыльской АЭС 5 / 1475
  5. На суше и на море. Топ-10 затерянных городов, которые были найдены благодаря легендам 4 / 776
  6. Выплаты Партии регионов Манафорту превышали ее официальные расходы, – NYT 3 / 1841
  7. Рваные бусы. Лучшие фильмы, не попавшие в украинский прокат 3 / 1632
  8. Бойцы невидимого фронта. Сколько в Украине карманных армий 3 / 5572
  9. 100 самых богатых людей Украины. Полный список 3 / 16769
  10. Балчун хочет запустить скоростные поезда до Одессы из Днепра и Львова 3 / 1888
https://www.dobovo.com/ru/
Подписка на фокус
Наши ленты
ФОКУС КАК ОН ЕСТЬ
RSS Подписка на печатный номер Контакты

ФОКУС, 2008 – 2017.
Все права на материалы, опубликованные на данном ресурсе, принадлежат ООО "ФОКУС МЕДИА". Какое-либо использование материалов без письменного разрешения ООО "ФОКУС МЕДИА" - запрещено. При использовании материалов с данного ресурса гиперссылка www.focus.ua обязательна.

Данный ресурс — для пользователей возрастом от 18 лет и старше.

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство ИнА "Українські Новини", в каком-либо виде строго запрещены.

Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

Материалы с плашками "Р", "Новости партнеров", "Новости компаний", "Новости партий", "Инновации", "Позиция", "Спецпроект при поддержке" публикуются на коммерческой основе.

Ukr.net — новости со всей Украины.