Абитуриентам разрешили подавать заявления в бумажном виде

Министерство образования и науки позволило абитуриентам, у которых возникли проблемы с регистрацией электронного кабинета в системе ЕГЭБО, подать заявление в бумажном виде.

Об этом говорится в письме Минобразования, обнародованном на портале Osvita.ua.

В письме отмечается, что абитуриент будет иметь возможность подать бумажное заявление в том случае, если в присутствии представителя приемной комиссии высшего учебного заведения будет проверена невозможность создания электронного кабинета.

Заявление в бумажной форме подается поступающим лично в приемную комиссию высшего учебного заведения. Факт подачи каждого заявления в бумажном виде регистрируется уполномоченным лицом приемной комиссии в ЕГЭБО в день принятия заявления.

Приемные комиссии вузов каждый день должны предоставить ГП "Инфоресурс" все данные абитуриентов, предоставивших им документы в бумажной форме.

Напомним, дети с особыми потребностями с 1 сентября смогут учиться в обычных школах.