Розенблат и Поляков должны сдать загранпаспорта, - САП

Специализированная антикоррупционная прокуратура будет ходатайствовать об избрании для народных депутатов Борислава Розенблата и Максима Полякова мер в виде залога.
Кроме того, они также обязаны сдать загранпаспорта.
Об этом рассказал руководитель САП Назар Холодницкий, сообщает "Укринформ".
"Скорее всего, будем ходатайствовать о залоге и сдаче паспортов", - сказал Холодницкий.
Однако, по его словам, ходатайствовать о мере пресечения для депутатов в виде ареста невозможно, поскольку Верховная Рада на дала согласия на их арест.
Напомним, САП готовит 40 уголовных дел против народных депутатов.