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Инфографика Прогноз погоды на неделю

<span class="label red">Инфографика</span> Прогноз погоды на неделю
Лето / Фото: telegraf.com.ua

Будет тепло и практически без осадков

17.07.17 64
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В ближайшую неделю в Украине ожидается теплая погода, в субботу и воскресенье в западных областях пройдут дожди.

Таков прогноз погоды от УНИАН.

В понедельник в Украине без осадков. Наиболее жаркая погода будет на юге и востоке - до +29°. На севере столбик термометра поднимется до +25°, в центре до +24°. На западе обещают +24°.

Прогноз на 17 июля

Во вторник, 18 июля, в Украине облачно с прояснениями. Днем на юге и востоке до +29°, в остальных регионах Украины +23°...+25°.

Прогноз на 18 июля

 

В среду, 19 июля, практически без осадков, дождь ожидается только в Крыму. Днем на юге до +31°.

Прогноз на 19 июля

 

В четверг в Украине будет солнечно. Ночью по стране +13°...+17°, днем на юге и востоке до +30°.

Прогноз на 20 июля

 

В пятницу без осадков. На западе потеплеет до +31°, в остальных регионах +28°...+31°.

Прогноз на 21 июля

 

22 и 23 июля на западе пройдут дожди с грозами. В субботу ночью прохладнее всего будет во Львовской и Черниговской областях - до +15°, на остальной территории +16°…+19°. Днем температура по стране +27°...+32°. В воскресенье ночью на западе до +13°, днем в Украине +27°...+33°.

Прогноз на 22 июля

 

Прогноз на 23 июля

 

Народный прогноз

17 июля - день Андрея-наливы, а также Марфы. В прежние времена смотрели, нет ли желтых листьев на деревьях. Если есть, то осень наступит рано.

18 июля — Афанасия преподобного. Если в день Афанасия желтые облака - к дождю.

19 июля - день Сисоя, а также Иеремия. Считалось, что в этот день полезно походить по земле босиком.

20 июля — Евдокии-сеногнойки. Идут дожди — портится сено.

21 июля — Прокопия, великомученика. Если черника в лесу спелая — то поспела и рожь, богатый будет урожай.

22 июля - день Панкрата и Кирилла. Если ласточки летают низко над землей - будет дождь.

23 июля - день Антония-рясочника. Если на Антония глухой гром - к дождю, гулкий - к ливню.

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