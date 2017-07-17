В ближайшую неделю в Украине ожидается теплая погода, в субботу и воскресенье в западных областях пройдут дожди.
Таков прогноз погоды от УНИАН.
В понедельник в Украине без осадков. Наиболее жаркая погода будет на юге и востоке - до +29°. На севере столбик термометра поднимется до +25°, в центре до +24°. На западе обещают +24°.
Прогноз на 17 июля
Во вторник, 18 июля, в Украине облачно с прояснениями. Днем на юге и востоке до +29°, в остальных регионах Украины +23°...+25°.
Прогноз на 18 июля
В среду, 19 июля, практически без осадков, дождь ожидается только в Крыму. Днем на юге до +31°.
Прогноз на 19 июля
В четверг в Украине будет солнечно. Ночью по стране +13°...+17°, днем на юге и востоке до +30°.
Прогноз на 20 июля
В пятницу без осадков. На западе потеплеет до +31°, в остальных регионах +28°...+31°.
Прогноз на 21 июля
22 и 23 июля на западе пройдут дожди с грозами. В субботу ночью прохладнее всего будет во Львовской и Черниговской областях - до +15°, на остальной территории +16°…+19°. Днем температура по стране +27°...+32°. В воскресенье ночью на западе до +13°, днем в Украине +27°...+33°.
Прогноз на 22 июля
Прогноз на 23 июля
Народный прогноз
17 июля - день Андрея-наливы, а также Марфы. В прежние времена смотрели, нет ли желтых листьев на деревьях. Если есть, то осень наступит рано.
18 июля — Афанасия преподобного. Если в день Афанасия желтые облака - к дождю.
19 июля - день Сисоя, а также Иеремия. Считалось, что в этот день полезно походить по земле босиком.
20 июля — Евдокии-сеногнойки. Идут дожди — портится сено.
21 июля — Прокопия, великомученика. Если черника в лесу спелая — то поспела и рожь, богатый будет урожай.
22 июля - день Панкрата и Кирилла. Если ласточки летают низко над землей - будет дождь.
23 июля - день Антония-рясочника. Если на Антония глухой гром - к дождю, гулкий - к ливню.