Жителям аннексированного Крыма "простят" долги перед украинскими банками

Кремль не интересует судьба не только украинских банков, но и российских коллекторов

В оккупированном Крыму подготовили закон, освобождающий крымчан и местные компании от уплаты долгов по украинским кредитам на сумму до 5 млн руб. и дающий беспрецедентные льготы при погашении долгов на большие суммы.



Власти России готовятся оперативно решить вопрос долгов крымчан перед украинскими банками, пишет российская газета "Коммерсант".

В пятницу Госдума приняла во втором чтении поправки к закону о погашении долгов крымчан перед украинскими банками (422-ФЗ).

Согласно закону, требовать погашения долга могут только аккредитованные при Фонде защиты вкладчиков российские компании, которые приобрели долги у украинских банков. На данный момент в ФЗВ аккредитованы четыре компании, они скупили более 1 млрд руб. долгов крымчан перед украинскими банками.

Сам Фонд защиты вкладчиков перейдет в распоряжение оккупационных властей Крыма, при этом Агентство по страхованию вкладов, которое сейчас владеет ФЗВ, должно будет перечислить в фонд 1,5 млрд руб. неизрасходованного имущественного взноса.

Впрочем, согласно проекту, конкретные правила, которые будут определять отношения фонда и заемщиков, предлагается передать на уровень Крыма и Севастополя. А там уже готовят региональный проект, который открывает перед крымчанами совсем иную перспективу. В частности, по информации "Ъ", в данном проекте планируется записать, что долг или часть долга до 5 млн руб. подлежит безусловному списанию. Таким образом, амнистию от украинских кредитов получит подавляющее большинство граждан Крыма и индивидуальных предпринимателей, а компании смогут существенно уменьшить долги. Вопрос с коллекторами будет закрыт автоматически.

По словам собеседников "Ъ", компании, приобретавшие долги крымчан перед украинскими банками, ориентировали в первую очередь на розничных клиентов, чьи долги укладываются в 5 млн руб. Коллекторы, работающие в Крыму, рассказали "Ъ", что их должники уже сейчас, хотя закон не принят, отказываются погашать долги и платить по счетам.

"Мы покупали долги у украинских банков, потому что взыскание таких долгов было предусмотрено законом, а теперь выходит, что взыскивать будет просто нечего, — недоумевает руководитель одного из агентств, работающих в Крыму. — Если будут массовые прощения долга, кто возместит нам убытки?".

Не оставят "крымские власти" без внимания и тех, у кого долги больше 5 млн руб. Во-первых, предполагается наделить набсовет ФЗВ правом принимать решение о списании долга более 5 млн руб. по обстоятельствам, имеющим существенное значение для личности заемщика. Тем же, кто не попадет и под этот критерий, планируется предложить весьма льготные условия погашения. В случае разового погашения определенной части долга можно будет избавиться от существенной его части: при внесении 5% суммы задолженности погасится 20%, внесение 20% суммы долга обеспечит полное его списание.