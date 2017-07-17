Скандальный судья Вовк решил снять свою кандидатуру с конкурса в Верховный суд

Председатель Окружного административного суда Киева (ОАСК) Павел Вовк подал заявление о снятии своей кандидатуры с конкурса в новый Верховный суд.

Об этом пишет Судебно-юридическая газета.

"На протяжении всего конкурса мне чинились всевозможные искусственные препятствия для успешного завершения моего участия в нем", - назвал одну из причин своего решения судья.

Вовк объяснил, что для этого на Высшую квалификационную комиссию судей (ВККС), которая проводит конкурс, якобы оказывается давление. По словам судьи, сейчас открыто уголовное производство, в котором он проходит как свидетель, но на него также "пытались возложить вину". При этом сути дела он не раскрыл.

Вовк отметил, что обратился с соответствующим заявлением в ВККС не из-за "личных обстоятельств", которые "пытались организовать управляемые правоохранительные органы и отдельные политики, используя для этого своих пешек - кучку лиц, которые дерзко называют себя общественностью, которые являются политически мотивированными и предвзятыми в отношении большинства кандидатов".

Сегодня ВККС проведет последнее заседание, на котором рассмотрит выводы Общественного совета добропорядочности в отношении шести судей, которые претендуют по должности в новом Верховном суде и среди которых есть Вовк.

В апреле "Автомайдан" публиковал расследование в отношении незадекларированного имущества председателя ОАСК Вовка. В мае НАБУ провело обыски в квартире и незадекларованом доме Павла Вовка.



Напомним, Высшая квалификационная комиссия судей намерена определить победителей конкурса в новый Верховный суд до 1 августа.