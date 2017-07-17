Си Бриз – это ответ на гибридную войну, - Порошенко

Президент выразил уверенность, что учения будут способствовать стабильности в Черноморском регионе

Президент Украины Петр Порошенко назвал совместные учения Военно-морских сил Украины и США "Си Бриз" украинским ответом на гибридную войну.

Об этом он заявил в ходе рабочего визита в Одесскую область в понедельник, 17 июля.

По словам главы государства, учения "Си Бриз" являются усовершенствованием работы штаба многонациональной тактической группы в планировании действий по стандартам НАТО. Он также выразил уверенность, что учения будут способствовать стабильности в черноморском регионе.

"Я искренне верю, что нынешние учения станут еще одним мощным шагом для достижения стабильности в регионе", – сказал Порошенко, добавив, что большинство украинцев, участвующих в учениях, принимали участие в боях в зоне АТО.

Кроме того, президент заявил, что сегодня украинский народ объединен трансатлантической и европейской интеграциями.

"Реформы, которые необходимы для членства в НАТО, на 98% совпадают с реформами, которые необходимы для членства в ЕС", - сказал он.

Напомним, двухнедельные украинско-американские учения "Си Бриз-2017" стартовали 10 июля в Одессе.