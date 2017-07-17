Большинство украинцев готовы на компромиссы ради мира в Донбассе, - опрос

70% респондентов готовы на компромиссы ради мира на востоке Украины. При этом 18% выступают за мир любой ценой, и столько же поддерживают силовое освобождение востока Украины.

Об этом на презентации социологического исследования ”Общественное мнение относительно неподконтрольного Донбасса: что изменилось?” заявила директор Фонда "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива Ирина Бекешкина.

По ее словам, исследование показало, что абсолютное большинство населения Украины (70%), как и год назад, считает, что для достижения мира в Донбассе можно идти на компромиссы. 18% согласны идти на любые уступки для установления мира, а более половины опрошенных считают, что не всякие компромиссы приемлемы.

Установление мира в Донбассе силовым путем видят лишь 18% опрошенных.

Готовность к компромиссам снижается с увеличением удаленности от военных действий. Так, готовность идти на любые компромиссы ради мира демонстрирует каждый четвертый респондент на Востоке, а на Западе Украины лишь каждый десятый.

Если сравнить с прошлым годом, то уменьшилось количество лиц, которые считают, что для установления мира нужно прекратить финансирование этих территорий (с 20% до 11%), признать русский язык вторым государственным (с 11% до 5%) и ввести федеративное устройство в Украине (с 7,5% до 5%).

Исследование провели Фонд "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива и социологической службой Центра Разумкова с 9 по 13 июня 2017 года. Было опрошено 2018 респондентов в возрасте от 18 лет во всех регионах Украины, за исключением АР Крым и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.

Напомним, Украина склоняет голову перед жертвами рейса МН17.