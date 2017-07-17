В Станице Луганской боевики взяли в заложники женщину-инвалида

Женщина не выходит на связь уже четвертый день

Боевики на оккупированной части моста Станицы Луганской взяли в заложники женщину-инвалида, 39-летнюю луганчанку.

Ее разыскивают родные, пишет LIGA.net.

Женщина - инвалид детства по слуху. Собеседник отметил, что она 13 июля 2017 года возвращалась домой в оккупированный Луганск и украинский контрольно-пропускной пункт прошла, этому есть документальное подтверждение.

"Возможно, что на слуховом аппарате сели аккумуляторы, поэтому она не могла понимать, что именно от нее требуют боевики на блокпосту. Там они сейчас задают много вопросов - о целях поездки, родственниках и прописке", - уточнил источник.

Очевидцы сообщили, что террористы заставили ее показать все сумки, забрали мобильный телефон для проверки.

По словам источника, домой она не вернулась.