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Фото В Донецкой области на мине подорвался трактор

<span class="label red">Фото</span> В Донецкой области на мине подорвался трактор
Фото: facebook.com/don.gumvs

Пострадали два человека

17.07.17 28
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В Донецкой области в поселке Гнутово возле Мариуполя подорвался трактор. Двое человек пострадали  в результате взрыва. Об этом сообщает пресс-служба областной полиции в Facebook.

Инцидент произошел около 11 часов.

"Трактор наехал колесом на мину в поле за 1,5 км от жилых домов на выезде из поселка Гнутово. Техника выгорела дотла. Тракторист-водитель получил осколочные и ожоговые ранения, еще у одного пассажира 1994 года рождения предварительно констатировано контузию и шок. Оба доставлены с места происшествия в больницу", - говорится в сообщении.

Инцидент квалифицирован по ч.1 ст.258 "Террористический акт" Уголовного кодекса Украины.

С начала года в Донецкой области зафиксировано 3 случая, когда трактор наезжал на взрывное устройство, в результате чего пострадали 4 человека.

Фото: facebook.com/don.gumvs

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