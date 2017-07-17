Гройсман предлагает сделать из "Гостомеля" базу для лоукостеров

Премьер-министр Владимир Гройсман предложил создать базовый аэропорт для лоукостеров в аэропорте "Гостомель", который сейчас выполняет функцию базы для самолетов ГП "Антонов". Об этом он сказал в ходе специального совещания по вопросам развития авиасообщения и ведения переговорного процесса с лоукост-перевозчиками, сообщает пресс-служба Кабмина.

Премьер предложил разработать проектную документацию развития аэропорта "Гостомель" с определением стоимости всех необходимых работ.

"Мы сейчас должны принять решение, которое позволит нам решить сразу несколько вопросов, среди которых - отмена каких-либо монополий в "Борисполе", привлечение новых авиаперевозчиков и снижение стоимости билетов для наших пассажиров", – отметил Гройсман.

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По итогам совещания, его участники решили продолжить политику активного привлечения лоукостов в Украину, проработать в качестве временного решения предоставления условий для лоукостов в аэропортах "Борисполь" или "Киев" (Жуляны) сроком на один год, а за это время превратить "Гостомель" в аэропорт для лоукост-перевозчиков.