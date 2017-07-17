Украинских социологов беспокоят политические настроения населения юга страны

Одесская область тревожна не менее, чем Донецкая и Луганская

В последнее время выяснилась тенденция, когда юг Украины становится тревожным регионом не меньше, чем Донецкая и Луганская области, особенно – Одесская область.

Об этом на презентации социологического исследования "Общественное мнение относительно неподконтрольного Донбасса: что изменилось?" заявила директор Фонда "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива Ирина Бекешкина, передает УНИАН.

Социолог сообщила, что большинство опрошенных поддерживает решение СНБО Украины о блокаде торговли с «ДНР» и «ЛНР»: «за» - 47% опрошенных, против - 37%. Самый высокий уровень поддержки блокады на западе (66%), несколько ниже - в центре (47%).

"Наименьшее количество сторонников таких действий на юге - 30%, тогда как на востоке оно составляет 38%", - акцентировала Бекешкина.

Большинство населения поддерживает предложение законодательно признать неподконтрольные территории Донецкой и Луганской областей оккупированными: 55% - «за», 22% - «против», а почти четверть опрошенных не определились по этому вопросу. Самый высокий уровень поддержки этого предложения на западе (64%) и в центре (59%). На востоке законодательное закрепление оккупации поддерживают 49% респондентов, а меньше всего сторонников блокады снова на юге - 35%.

Что касается политического будущего самопровозглашенных «ДНР» и «ЛНР», то 55% украинцев видят эти территории в составе Украины на довоенных условиях. Еще каждый пятый респондент склоняется к возможности предоставления этим территориям большего уровня автономии в составе Украины, около 9% поддержали самостоятельное существование этих образований или присоединение их в состав России.

"В целом по сравнению с прошлым годом сократилась поддержка предложения предоставить больше прав в настоящее время неподконтрольным территориям. Наибольшая поддержка предоставления автономного права территориям «ДНР» и ЛНР» - на востоке (28%), но и там в меньшинстве, большинство (47%) предпочитает, чтобы эти территории оставались в составе Украины в довоенном статусе", - отметила социолог.

Кроме того, продолжает расти поддержка идеи введения в Донбасс международного миротворческого контингента. Теперь она составляет более 60% и только пятая часть населения выступает против.

"Единственным макрорегионом, где количество противников миротворцев несколько превышает количество сторонников, является юг (38% - против, 36% - за). Стоит отметить значительную долю респондентов, которые не определились по этому вопросу - таких сегодня 19%, больше всего - на юге (25%) ", - отметила Бекешкина.

"В последнее время выяснилось тенденция, когда юг становится тревожным не меньше, чем Донецкая и Луганская области. На это надо обратить внимание. Особенно на Одесскую область", - подчеркнула она.

Исследование провели Фонд «Демократические инициативы» имени Илька Кучерива и социологическая служба Центра Разумкова с 9 по 13 июня 2017 года. Было опрошено 2018 респондентов в возрасте от 18 лет во всех регионах Украины, за исключением АР Крым и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.