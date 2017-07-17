Каждый четвертый кандидат в Верховный суд не подтвердил способность осуществлять правосудие

Высшая квалификационная комиссия судей уже приняла решения по 100 кандидатам

Высшая квалификационная комиссия судей Украины уже приняла решение о 100 кандидатах в обновленный Верховный суд.

Об этом сообщили в пресс-службе ВККСУ.

Каждый четвертый кандидат не подтвердил способность совершать правосудие.

В частности, на пленарном заседании ВККСУ 14 июля рассматривался вопрос о подтверждении способности кандидатами на должности судей кассационных судов в составе Верховного Суда совершать правосудие в соответствующем суде, относительно которых объявлен перерыв. По результатам заседания Комиссия решила, что один кандидат по критериям профессиональной этики и добропорядочности не подтвердил способность совершать правосудие в кассационном суде в составе Верховного Суда. Трое кандидатов признаны подтвердившими способность совершать правосудие в соответствующем суде. Относительно этих кандидатов Комиссия в составе коллегии завершит проведение квалификационного оценивания.

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Относительно одного кандидата Общественный совет добропорядочности отменил собственное заключение. Поэтому Комиссия в полном составе прекратила рассмотрение этого вопроса.

Квалификационное оценивание кандидатов будет продолжено на заседании соответствующей коллегии Комиссии. Еще двое кандидатов прекратили участие в конкурсе, написав заявление о снятии своей кандидатуры.

"Всего в течение пленарных заседаний ВККСУ по состоянию на 14 июля 2017 приняла решение по 100 кандидатам, из которых 25 - не подтвердили способности совершать правосудие в Верховном Суде, 75 - подтвердили", - сообщили в пресс-службе.

Напомним, Высшая квалификационная комиссия судей намерена определить победителей конкурса в новый Верховный суд до 1 августа.

