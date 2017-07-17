На границе Украины с Молдовой заработал новый совместный пункт пересечения государственной границы "Кучурган - Первомайск" в Одесской области. Об этом написал президент Петр Порошенко на своей странице в социальной сети Facebook.

"Вместе с премьер-министром Молдовы Павлом Филипом запустили совместный украинско-молдавский таможенный и пограничный контроль в Кучурганах", - написал он.

Напомним, по состоянию на сегодняшний день на молдавско-украинской границе работают четыре совместных КПП: "Бричаны-Росошаны", "Кривая-Мамалыга", "Ларга-Кельменцы" и "Джурджулешты-Рени".