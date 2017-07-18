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Новости компаний День социальной активности с L’Oreal

<span class="label">Новости компаний</span> День социальной активности с L’Oreal

Каждый год компания Лореаль организовывает своих сотрудников для проведения Дня Социальной Ответственности (Citizen Day) – волонтерского мероприятия, которое длиться один день, как правило летом.

18.07.17 42
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Начиная с 2010 года L’Oréal на протяжении одного рабочего дня направляет свои силы и энергию на помощь сотням некоммерческих организаций в социальной и экологической сферах.  Например, в прошлом году компания выбрала одну из деревень под Киевом и помогала обустроить детскую площадку, был покрашен забор около церкви, а также ребята оказали помощь по уборке особо нуждающимся старикам. В 2015 году всем офисом убирали территорию Труханова острова, еще годом раньше посещали приют для животных и также убирали в одном из парков Киева.  

2017 год, конечно, не стал исключением, и сотрудники компании Лореаль Украина провели день в детском доме *Надежда*, который находится в деревне Мокрец в Киевской области. Убирали территорию, красили заборы, монтировали лавки. Также с удовольствием организовывали мастер классы и спортивные игры для детей, но самой большой радостью стала установка тарзанки – троллей, ведь это была заветная мечта маленьких жителей детского дома.

We are all citizens  - we all have a role to play!

 

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