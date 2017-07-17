Под Киевом нашли 40 тонн львовского мусора

В Киевской области была обнаружена стихийная свалка со львовским мусором.
Об этом сообщает пресс-служба ГУ Нацполиции в Киевской области.
40 тонн отходов были обнаружены в территориальных границах Винаровского сельского совета Ставищенского района.
В куче мусора длиной около 15 м и высотой около 1,70 м найдены платежки с указанием разных львовских организаций.
Сейчас полицейские выясняют все обстоятельства произошедшего и устанавливают лиц, причастных к организации незаконного вывоза мусора.
Решается вопрос об открытии уголовного производства по ст.239 (загрязнение или порча земель) Уголовного кодекса Украины.
Ранее сообщалось, что во Львове завершили уборку всех перенакопленных мусорных площадок.