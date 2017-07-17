В зоне АТО уменьшилось количество обстрелов

В зоне проведения антитеррористической операции в Донбассе уменьшилось количество провокационных обстрелов украинских позиций. В то же время противник и дальше продолжает применять вооружение, которое должно быть отведено от линии разграничения. Сначала суток незаконные вооруженные формирования 6 раз нарушили перемирие.

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО в Facebook.

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Около полуночи боевики выпустили по нашим позициям в Красногоровке на мариупольском направлении 8 мин калибра 82 миллиметра. В 14 и 16 часов преступники снова били из минометов калибра 120 и 82 миллиметра по этому же поселку. Кроме того, ночью бандиты дважды вели огонь из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов по Павлополю.

На луганском направлении со стороны Красного Лимана боевики также применяли миномет калибра 82 миллиметра по украинским позициям в Трехизбенке.