Президент Украины Петр Порошенко во время рабочей поездки в Одесскую область посетил флагман Военно-морских сил Вооруженных сил Украины фрегат "Гетман Сагайдачный", который участвует в международных военно-морских учениях "Си Бриз-2017".

Верховный главнокомандующий пообщался с руководителями отечественных Военно-морских сил, Генштаба и Минобороны, а также с офицерским и рядовым составом флагманского корабля, сообщает пресс-служба Президента.









































Напомним, 10 июля в Украине стартовали международные военно-морские учения "Си Бриз-2017", которые проводятся в рамках программы "Партнерство ради мира" в соответствии с программой двустороннего сотрудничества между министерствами обороны Украины и США на текущий год. В учениях принимают участие представители 16 стран, в частности, более 3 тысяч военнослужащих, из которых 800 - американские военные, и около 30 единиц авиационной техники, около 30 боевых кораблей, катеров, судов обеспечения.