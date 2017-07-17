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Порошенко готов помочь Молдове вернуть Приднестровье
Петр Порошенко / Фото пресс-службы президента

Порошенко готов помочь Молдове вернуть Приднестровье

Президент поблагодарил молдавского премьера за поддержку территориальной целостности Украины

17.07.17 544
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Президент Петр Порошенко заявил, что Украина готова максимально содействовать восстановлению территориальной целостности и суверенитета Молдовы.

Об этом он заявил во время совместного с премьер-министром Молдовы Павлом Филипом заявления для СМИ после открытия пункта пропуска "Кучурган-Первомайск" на приднестровском участке украинской-молдавской границы, передает УНИАН.

"И я подчеркиваю, что мы, Украина, готовы максимально способствовать восстановлению территориальной целостности, суверенитета Республики Молдова, и делать все для того, чтобы восстановить то, что 25 лет тому назад было спровоцировано и имеет такие тяжелые последствия для сотен тысяч людей, которые сегодня проживают в Приднестровье", - подчеркнул президент.

Он поблагодарил правительство, премьер-министра, парламент Молдовы за твердую поддержку суверенитета, территориальной целостности и независимости Украины.

Напомним, на границе Украины с Молдовой открыли новый совместный пункт пересечения государственной границы "Кучурган - Первомайск" в Одесской области.

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