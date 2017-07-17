Все статьиВсе новостиВсе мнения
Все статьи
Деньги
Красивая странаРейтинги фокуса
Меню ГлавнаяВсе новостиВсе статьиСтранаДеньгиМирОбщество
Стиль жизни
Стиль жизниСпортКультураТехнологииАвто
Мнения
Рейтинги
РейтингиЛюдиКомпании
Красивая странаСпецтемыСтроители новой страны
Журнал
Журнал201720162015201420132012201120102009200820072006
Презентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Еще
Все новостиВсе статьиРейтингиКрасивая странаСпецтемыСтроители новой страныПрезентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Главная » Страна » Фото Военные учились форсировать Днепр

Фото Военные учились форсировать Днепр

<span class="label red">Фото</span> Военные учились форсировать Днепр
Фото: mil.gov.ua

Учения прошли на участке реки шириной почти 5 км

17.07.17 458
300

Военнослужащие 10 отдельной горно-штурмовой бригады оперативного командования "Запад" в рамках тактических учений отработали переправу через Днепр на участке шириной почти 5 км. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны.

Учения состоялись возле Ржищева в Киевской области.

В связи с большой шириной реки, серьезной глубиной и сильным течением было принято решение не наводить понтонные мосты, а переправлять военные грузы двумя понтонными паромами челночным методом от берега к берегу. Грузоподъемность каждого понтонного парома ПММ-2М по 170 тонн. Также были задействованы плавающие транспортеры ПТС-2, понтонно-мостовые автомобили для транспортировки через воду танков и другой бронетехники.

Всего через воду было переправлено более 70 единиц бронетанковой и автомобильной техники и сотни военнослужащих.

Фото: mil.gov.ua

3
Делятся
Google+
Show
Show
Теги: , ,
Читайте по теме
НАБУ подозревает руководство Львовского бронетанкового завода в растрате 28,5 млн грнПорошенко просит НАТО создать фонд поддержки украинских военныхВпервые с 1992 года в Украине начали готовиться к отражению массированных ударов с воздуха

Читайте также на focus.ua

Топ-10
  1. Эффект отсутствия. Что получила Украина от саммита G20 1343
  2. Антигибрис. Почему украинская власть производит впечатление безумцев 1971
  3. Права имею. Оксана Покальчук о декоммунизации и защите прав ЛГТБ 928
  4. Трёхлетняя эпоха. Жить сейчас — это страшно, но весело 2213
  5. Трудное устройство. Что думают работодатели о твоём вузе и о тебе самом 3343
  6. Все поэты – лузеры. Бахыт Кенжеев о нерукопожатности и коллективной вине 5937
  7. Квітка — душа. Як клітинний біолог Юлія Красиленко кримськотатарські назви рослин збирала 372
  8. У Чёрного моря. 10 фильмов Одесского международного кинофестиваля 1411
  9. Полёты наяву. 12 способов бюджетных путешествий 3058
  10. Рваные бусы. Лучшие фильмы, не попавшие в украинский прокат 1901
  1. Свободная касса. Почему важно развивать отечественный фастфуд 3496 / 4041
  2. Рукой подать. 10 интересных мест в 10 км от Чернобыльской АЭС 2064 / 2546
  3. Балчун хочет запустить скоростные поезда до Одессы из Днепра и Львова 1819 / 2027
  4. Полёты наяву. 12 способов бюджетных путешествий 1658 / 3058
  5. Рваные бусы. Лучшие фильмы, не попавшие в украинский прокат 1645 / 1901
  6. Выплаты Партии регионов Манафорту превышали ее официальные расходы, – NYT 1602 / 1852
  7. Запад-2017. Хотят ли русские войны… 1542 / 3875
  8. Операция "Возмездие". 6 крупнейших катастроф, когда гражданские самолёты были сбиты военными 1494 / 6803
  9. Самые крупные банки-банкроты должны государству и вкладчикам более 144 млрд грн 1408 / 1641
  10. Рева рассказал, как будет происходить осовременивание пенсий 1403 / 1591
  1. Полёты наяву. 12 способов бюджетных путешествий 20 / 3058
  2. Уполномоченного по правам украинцев назначили во Вроцлаве 14 / 1414
  3. Запад-2017. Хотят ли русские войны… 13 / 3875
  4. Рукой подать. 10 интересных мест в 10 км от Чернобыльской АЭС 8 / 2546
  5. Совет ЕС утвердил торговые преференции для Украины 6 / 869
  6. На суше и на море. Топ-10 затерянных городов, которые были найдены благодаря легендам 6 / 1039
  7. Свободная касса. Почему важно развивать отечественный фастфуд 6 / 4041
  8. Рваные бусы. Лучшие фильмы, не попавшие в украинский прокат 5 / 1901
  9. Тени зарытых предков. Истории трёх археологов, которые пытаются услышать древний Киев 5 / 9914
  10. Балчун хочет запустить скоростные поезда до Одессы из Днепра и Львова 4 / 2027
https://www.dobovo.com/ru/
Подписка на фокус
Наши ленты
ФОКУС КАК ОН ЕСТЬ
RSS Подписка на печатный номер Контакты

ФОКУС, 2008 – 2017.
Все права на материалы, опубликованные на данном ресурсе, принадлежат ООО "ФОКУС МЕДИА". Какое-либо использование материалов без письменного разрешения ООО "ФОКУС МЕДИА" - запрещено. При использовании материалов с данного ресурса гиперссылка www.focus.ua обязательна.

Данный ресурс — для пользователей возрастом от 18 лет и старше.

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство ИнА "Українські Новини", в каком-либо виде строго запрещены.

Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

Материалы с плашками "Р", "Новости партнеров", "Новости компаний", "Новости партий", "Инновации", "Позиция", "Спецпроект при поддержке" публикуются на коммерческой основе.

Ukr.net — новости со всей Украины.