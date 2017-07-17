Военнослужащие 10 отдельной горно-штурмовой бригады оперативного командования "Запад" в рамках тактических учений отработали переправу через Днепр на участке шириной почти 5 км. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны.

Учения состоялись возле Ржищева в Киевской области.

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В связи с большой шириной реки, серьезной глубиной и сильным течением было принято решение не наводить понтонные мосты, а переправлять военные грузы двумя понтонными паромами челночным методом от берега к берегу. Грузоподъемность каждого понтонного парома ПММ-2М по 170 тонн. Также были задействованы плавающие транспортеры ПТС-2, понтонно-мостовые автомобили для транспортировки через воду танков и другой бронетехники.

Всего через воду было переправлено более 70 единиц бронетанковой и автомобильной техники и сотни военнослужащих.













Фото: mil.gov.ua