Патруль ОБСЕ не смог доехать в Светлодарск из-за мин

Группа наблюдателей Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ вместе с первым заместителем главы миссии Александром Хугом не смогли проехать к Светлодарск Донецкой области. Об этом СММ ОБСЕ сообщила в Twitter.

"Хаг и другие наблюдатели ОБСЕ не смогли проехать по дороге М-03 в Светлодарск. Стороны не изъяли мины и неразорвавшиеся боеприпасы. СЦКК не скоординировал", - говорится в сообщении.

Напомним, первый замглавы Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Александр Хаг заявил, что миссия готова открыть новые патрульные базы на оккупированной части Донбасса в случае появления гарантий безопасности для наблюдателей со стороны контролируемых Россией боевиков.