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Главная » Страна » Порошенко прилетел с официальным визитом в Грузию
Порошенко прилетел с официальным визитом в Грузию
Фото: twitter.com/APUkraine

Порошенко прилетел с официальным визитом в Грузию

Президент встретится с руководством страны и посетит автономную Аджарию

17.07.17 33
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Президент Украины Петр Порошенко прибыл с официальным визитом в Грузию. Об этом сообщает пресс-служба главы государства в Twitter.

Порошенко пробудет в Грузии с официальным визитом до 19 июля. Программой визита предусмотрены встречи украинского лидера с президентом Грузии Георгий Маргвелашвили, премьер-министром Грузии Георгий Квирикашвили, председателем парламента Грузии Иракли Кобахидзе.

Планируется подписание ряда двусторонних документов, направленных на углубление стратегического сотрудничества между Украиной и Грузией.

Главы двух государств откроют работу бизнес-форума в Тбилиси.

В рамках визита президент Украины также посетит Автономную республику Аджария, где встретится с главой правительства Аджарии Зурабом Патардзе.

Также запланировано совместное участие президентов Украины и Грузии в работе инвестиционного круглого стола в Батуми.

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