Порошенко прилетел с официальным визитом в Грузию

Президент Украины Петр Порошенко прибыл с официальным визитом в Грузию. Об этом сообщает пресс-служба главы государства в Twitter.
Порошенко пробудет в Грузии с официальным визитом до 19 июля. Программой визита предусмотрены встречи украинского лидера с президентом Грузии Георгий Маргвелашвили, премьер-министром Грузии Георгий Квирикашвили, председателем парламента Грузии Иракли Кобахидзе.
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Планируется подписание ряда двусторонних документов, направленных на углубление стратегического сотрудничества между Украиной и Грузией.
Главы двух государств откроют работу бизнес-форума в Тбилиси.
В рамках визита президент Украины также посетит Автономную республику Аджария, где встретится с главой правительства Аджарии Зурабом Патардзе.
Также запланировано совместное участие президентов Украины и Грузии в работе инвестиционного круглого стола в Батуми.