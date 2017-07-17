Из Франции в кругосветное путешествие отправился катамаран на солнечных батареях и водородном топливе

За шесть лет судно должно сделать 101 остановку в 50 странах

Французский катамаран Energy Observer, работающий на всех известных экологически чистых видах топлива вышел из парижской гавани и отправился вниз по Сене в Гавр, откуда он выйдет в Ла-Манш и начнет кругосветное путешествие. Об этом пишет Популярная механика.

Катамаран должен сделать 101 остановку в 50 странах; команда не собирается ставить рекорды скорости, поэтому путешествие займёт шесть лет. За это время судно не выбросит в атмосферу ни одного кубометра углекислого газа.

Водородное топливо на Energy Observer вырабатывается прямо на борту. Кроме того, аккумуляторы судна будут сохранять электроэнергию, выработанную солнечными батареями (общая площадь составит 130 кв.м.) и двумя тридцатиметровыми ветряными турбинами.

А если судно попадёт в полный штиль, а небо будет затянуто тучами (или ночью), в ход пойдёт установка электролиза морской воды и получения водорода. Кроме того, катамаран может идти и под парусами; тогда ход судна будет вращать турбину, которая будет вырабатывать дополнительную электроэнергию. Корпус Energy Observer позаимствовал у гоночного катамарана 1983 года, который модифицировали, чтобы разместить турбины, установку электролиза и другое оборудование.

Строительство судна обошлось в $5 млн. Путевые расходы кругосветки должны, по предварительными оценкам, составить ещё $4,6 млн. Проект существует на деньги многочисленных спонсоров, которых привлекли авторы идеи — команда из 50 инженеров, спортсменов и бизнесменов.