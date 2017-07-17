ВМС Украины могут получить американские военные патрульные катера

После завершения учений Sea Breeze-2017 Украина, вероятно, получит американские военные патрульные катера Islands. Переговоры находятся на финальной стадии.
Об этом заявил контр-адмирал ВМС Украины Андрей Тарасов, передают Крим.Реалии.
"Переговоры перешли уже на уровень ниже, фактически решение о передаче принято и обсуждаются детали. Надеюсь, что этот процесс будет достаточно быстрым, и мы эти катера получим", - сказал Тарасов.
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Напомним, двухнедельные украинско-американские учения "Си Бриз-2017" стартовали 10 июля в Одессе.