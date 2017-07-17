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Главная » Страна » ВМС Украины могут получить американские военные патрульные катера

ВМС Украины могут получить американские военные патрульные катера

ВМС Украины могут получить американские военные патрульные катера
Фото из открытых источников

Переговоры находятся на финальной стадии

17.07.17 158
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После завершения учений Sea Breeze-2017 Украина, вероятно, получит американские военные патрульные катера Islands. Переговоры находятся на финальной стадии.

Об этом заявил контр-адмирал ВМС Украины Андрей Тарасов, передают Крим.Реалии.

"Переговоры перешли уже на уровень ниже, фактически решение о передаче принято и обсуждаются детали. Надеюсь, что этот процесс будет достаточно быстрым, и мы эти катера получим", - сказал Тарасов.

Напомним, двухнедельные украинско-американские учения "Си Бриз-2017" стартовали 10 июля в Одессе.

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