Зона АТО: за прошедшие сутки террористы 17 раз нарушили перемирие

В зоне АТО за прошедшие сутки было с зафиксировано увеличение количества обстрелов на Донецком направлении.

Как сообщает пресс-центр АТО, террористы из минометов калибра 120 и 82 миллиметра, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов, стрелкового оружия вели огонь в районе Авдеевки. Вследствие этих обстрелов один украинский военный получил ранения, еще один травмирован. Кроме того, боевики из минометов и гранатометов стреляли неподалеку Песков.

На Луганском направлении трижды под огонь крупнокалиберных пулеметов противника попали украинские позиции в Новозвановке, дважды в Новоалександровке. Кроме того, террористы вели огонь из стрелкового оружия по Станицы Луганской.

На Мариупольском направлении из минометов калибра 120 миллиметров и гранатометов были обстреляны опорные пункты сил АТО в Лебединском.

Всего за прошедшие сутки террористы 17 раз нарушили перемирие.

Напомним, патруль ОБСЕ не смог доехать в Светлодарск из-за мин.