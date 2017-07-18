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Главная » Страна » До рассмотрения дела в суде Маркив останется под стражей

До рассмотрения дела в суде Маркив останется под стражей

До рассмотрения дела в суде Маркив останется под стражей
Фото: Arsen Avakov via Facebook

Сегодня, 18 июля, украинца впервые должны посетить родственники

18.07.17 81
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Рассмотрение дела арестованного в Италии украинского военного Виталия Маркива продолжат в сентябре. Об этом рассказал его адвокат. Также он сообщил новые подробности дела.

Об этом сообщает "Радио Свобода".

До рассмотрения дела в суде Маркив останется под стражей. Во время 6-часового допроса, который прошел 17 июля, адвокат заявил о невиновности украинца и отсутствии прямых доказательств его причастности к гибели итальянского фоторепортера.

Аргументы защиты сводятся к тому, что  украинец находился на месте происшествия как солдат и не мог принимать решений о том или ином военном действии. Также адвокат отметил, что из материалов дела нельзя оценить, на каком расстоянии от иностранных журналистов находился Маркив, у которого, согласно документам Нацгвардии, у военного не было миномета.

Сторона защиты просит итальянскую прокуратуру дать разрешение допросить свидетелей в Украине и посетить место событий в Донбассе.

После допроса Виталия Маркива посетили из украинского консульства. Они отметили, что условия его пребывания удовлетворительные: он читает, посещает спортзал, психологическое состояние - нормальное. Сегодня, 18 июля, военнослужащего впервые должны посетить родственники.

Напомним, прокуратура города Павия обвиняет Виталия Маркова, гражданина Италии и Украины, в умышленном убийстве из миномета итальянского фотографа Андреа Роккелли 24 мая 2014 в районе Славянска.

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