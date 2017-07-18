В полиции советуют не использовать программу M.E.Doc

Ни одна из бухгалтерских программ не проходит аудит международными компаниями по безопасности

Правоохранители советуют бухгалтерам отказаться от программы бухгалтерского учета M.E.Doc из-за угрозы повторных кибератак.

Об сообщает пресс-служба Национальной полиции Украины.

После кибератаки 27 июня, когда вирус проник в сотни тысяч компьютеров через программу бухгалтерского учета M.E.Doc, разработчики программного обеспечения заверили в его "полной безопасности".

Однако, киберполиция выступила с заявлением, что это ложь — угроза заражения вирусом остается. Полиция советует не вносить M.E.Doc в список исключений антивирусных программ и фаерволов, хотя разработчики продукта утверждают: это необходимо для нормальной работы программы.

"В случае выполнения данных рекомендаций пользователи неосознанно запретят системам защиты компьютера правильно и своевременно реагировать на вредоносную деятельность ПО, внесенного в "список исключений", — говорится сообщении киберполиции.

Причина в том, что ни одна из бухгалтерских программ-продуктов не проходит аудит международными компаниями по информационной безопасности - а значит, остается потенциально опасной.

Также полицейские советуют: не запускать подобные программы от имени администратора, отключать автоматические обновления ПО и проводить их в ручном режиме, перед установкой проверяя файлы обновлений на порталах virustotal.com, malwr.com,reverse.it, в случае срабатывания антивируса — следовать его указаниям (блокировать, удалять или вносить в карантин).

Напомним, Россию заподозрили в хакерских атаках на ядерные объекты в США.