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Главная » Страна » В полиции советуют не использовать программу M.E.Doc

В полиции советуют не использовать программу M.E.Doc

В полиции советуют не использовать программу M.E.Doc
Фото: toltec.com.ua

Ни одна из бухгалтерских программ не проходит аудит международными компаниями по безопасности

18.07.17 417
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Правоохранители советуют бухгалтерам отказаться от программы бухгалтерского учета M.E.Doc из-за угрозы повторных кибератак.

Об сообщает пресс-служба Национальной полиции Украины.

После кибератаки 27 июня, когда вирус проник в сотни тысяч компьютеров через программу бухгалтерского учета M.E.Doc, разработчики программного обеспечения заверили в его "полной безопасности".

Однако, киберполиция выступила с заявлением, что это ложь — угроза заражения вирусом остается. Полиция советует не вносить M.E.Doc в список исключений антивирусных программ и фаерволов, хотя разработчики продукта утверждают: это необходимо для нормальной работы программы.

"В случае выполнения данных рекомендаций пользователи неосознанно запретят системам защиты компьютера правильно и своевременно реагировать на вредоносную деятельность ПО, внесенного в "список исключений", — говорится сообщении киберполиции.

Причина в том, что ни одна из бухгалтерских программ-продуктов не проходит аудит международными компаниями по информационной безопасности - а значит, остается потенциально опасной.

Также полицейские советуют: не запускать подобные программы от имени администратора, отключать автоматические обновления ПО и проводить их в ручном режиме, перед установкой проверяя файлы обновлений на порталах virustotal.com, malwr.com,reverse.it, в случае срабатывания антивируса — следовать его указаниям (блокировать, удалять или вносить в карантин).

Напомним, Россию заподозрили в хакерских атаках на ядерные объекты в США.

 

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