В понедельник, 17 июля, вблизи пгт. Гвардейское Новомосковского района Днепропетровской области на территории военного полигона Министерства обороны Украины случился пожар.
Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) Украины.
В результате проведения учебных стрельб произошло возгорание сухой травы и лесной подстилки отдельными очагами на площади около 25 га.
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К ликвидации пожара привлечены 289 человек и 23 единицы техники, из них от ГСЧС - 75 человек и 10 единиц техники. На месте происшествия работала оперативная группа ГУ ГСЧС Украины в Днепропетровской области.
В сети появилось видео с места происшествия, снятое с воздуха.
Напомним, на борьбу с огнем в Москве бросили пожарный поезд.