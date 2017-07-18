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Главная » Страна » Командование ВМС Украины начало расследование по факту доставки "груза 200" на "Москвиче"

Командование ВМС Украины начало расследование по факту доставки "груза 200" на "Москвиче"

Командование ВМС Украины начало расследование по факту доставки "груза 200" на "Москвиче"
Скриншот видео

В ВМСУ подчеркнули, что полностью разделяют возмущение пользователей соцсети "нелепыми управленческими решениями командиров и начальников"

18.07.17 2770
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Командование Военно-Морских сил Вооруженных сил Украины начало служебное расследование в связи со скандальным инцидентом, связанным с перевозкой гроба с телом погибшего бойца.

Об инциденте рассказал одессит Владислав Сердюк, который, проезжая по трассе Одесса-Киев, увидел автомобиль "Москвич" с надписью "Груз 200", в салоне которого были военные и гроб.

"В машине три бойца. Два слева: один за рулем, другой за ним, вжался в заднюю дверь. Третий справа, в гробу. Гроб лежит на спинках переднего и заднего сиденья. Одна часть упирается в лобовое стекло, по другой части стучит крышка багажника. То есть практически бьет покойника по голове. Так и едут с открытыми окнами, уже километров 600, а может и больше", – рассказал об увиденном Сердюк.

По словам военных, у них не было другого выхода, так как командование отказало помогать с доставкой тела и выделять для этих целей транспорт.

Погибшим бойцом оказался 23-летний Максим Клусов. Он погиб 12 июля в Новотроицком районе Херсонской области, когда вместе с коллегами выполнял спецзадание. Автомобиль с военнослужащими попал в ужасное ДТП.

Командование Военно-Морских сил Вооруженных сил Украины прокомментировало скандал следующим образом.

"В ходе назначенного командованием ВМС ВС Украины служебного расследования будут установлены причины и обстоятельства, которые привели к ухудшению организации перевозки тела погибшего в дорожно-транспортном происшествии военнослужащего", - заявляет командование ВМС в Facebook.

В ВМСУ подчеркнули, что полностью разделяют возмущение пользователей соцсети "нелепыми управленческими решениями командиров и начальников". В данный момент командир подразделения, в котором служил погибший военный, отстранен от исполнения служебных обязанностей.

По итогам расследования обещают "дать строгую оценку служебной деятельности соответствующих должностных лиц".

Напомним, Герой Украины пообещал матери российского контрактника, что ее сын вернется домой.

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