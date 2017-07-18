Командование ВМС Украины начало расследование по факту доставки "груза 200" на "Москвиче"

В ВМСУ подчеркнули, что полностью разделяют возмущение пользователей соцсети "нелепыми управленческими решениями командиров и начальников"

Командование Военно-Морских сил Вооруженных сил Украины начало служебное расследование в связи со скандальным инцидентом, связанным с перевозкой гроба с телом погибшего бойца.

Об инциденте рассказал одессит Владислав Сердюк, который, проезжая по трассе Одесса-Киев, увидел автомобиль "Москвич" с надписью "Груз 200", в салоне которого были военные и гроб.

"В машине три бойца. Два слева: один за рулем, другой за ним, вжался в заднюю дверь. Третий справа, в гробу. Гроб лежит на спинках переднего и заднего сиденья. Одна часть упирается в лобовое стекло, по другой части стучит крышка багажника. То есть практически бьет покойника по голове. Так и едут с открытыми окнами, уже километров 600, а может и больше", – рассказал об увиденном Сердюк.

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По словам военных, у них не было другого выхода, так как командование отказало помогать с доставкой тела и выделять для этих целей транспорт.

Погибшим бойцом оказался 23-летний Максим Клусов. Он погиб 12 июля в Новотроицком районе Херсонской области, когда вместе с коллегами выполнял спецзадание. Автомобиль с военнослужащими попал в ужасное ДТП.

Командование Военно-Морских сил Вооруженных сил Украины прокомментировало скандал следующим образом.

"В ходе назначенного командованием ВМС ВС Украины служебного расследования будут установлены причины и обстоятельства, которые привели к ухудшению организации перевозки тела погибшего в дорожно-транспортном происшествии военнослужащего", - заявляет командование ВМС в Facebook.

В ВМСУ подчеркнули, что полностью разделяют возмущение пользователей соцсети "нелепыми управленческими решениями командиров и начальников". В данный момент командир подразделения, в котором служил погибший военный, отстранен от исполнения служебных обязанностей.

По итогам расследования обещают "дать строгую оценку служебной деятельности соответствующих должностных лиц".

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