Розенблату рассматривают меру пресечения

Во вторник, 18 июля, Соломенский районный суд Киева начал рассмотрение ходатайства об избрании меры пресечения народному депутату Украины Бориславу Розенблату.
Соответствующее ходатайство было направлено Специализированной антикоррупционной прокуратурой.
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Отметив, Борислав Розенблат является фигурантом "янтарного дела". Так, во время следствия было установлено, что Борислав Розенблат и Максим Поляков с целью получения неправомерной выгоды от представителя компании-нерезидента, которая заинтересована в добыче янтаря в Украине, воспользовались правом законодательной инициативы с целью "протащить" через парламент ряд изменений в законопроекты, которые должны улучшить условия хозяйствования для предприятия-заказчика при добыче янтаря и его реализации. Розенблату инкриминируется уголовное преступление по ч. 4 ст. 368 ("Получение неправомерной выгоды") Уголовного кодекса Украины.
Напомним, Розенблата исключили из фракции БПП.