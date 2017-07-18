Пранкеру Седюку за выходку на Евровидении светит 240 часов общественных работ

Днепровский районный суд Киева удалился в совещательную комнату для принятия решения по существу по делу пранкера Виталия Седюка, который во время выступления певицы Джамалы на Евровидении-2017 выбежал на сцену и обнажил ягодицы.

Об этом сообщает УНН.

"Я не бью окна, не бросаю камни в людей. То, что я сделал, я считаю элементом своего творчества", - сказал Седюк.

Так пранкер объяснил свое поведение.

"Я хочу попросить прощения, но не за свой поступок, я не жалею о том, что сделал, а за то, что мог обидеть чьи-то чувства. И отдельно хочу извиниться перед Джамалой", - сказал он.

"У португальца больное сердце, поэтому я пошел к Джамале", - пояснил Виталий Седюк, утверждая, что его деятельность, якобы, не вредит звездам, а наоборот выступает для них как элемент пиара.

Во время судебного заседания сторона обвинения предложила применить к пранкеру Седюку наказание в виде 240 часов общественных работ, на что обвиняемый ответил, что это будет решать суд, однако попросил оправдательный приговор.

Сейчас суд удалился в совещательную комнату до 14:30, после чего объявит приговор Седюку.

Виталию Седюку инкриминируют хулиганство (ч.1 ст.296 УК), однако пранкер не считает себя хулиганом.

Напомним, 15 млн евро гарантий Украины на проведение Евровидения-2017 арестованы в Швейцарии.