Пранкеру Седюку за выходку на Евровидении светит 240 часов общественных работ

Днепровский районный суд Киева удалился в совещательную комнату для принятия решения по существу по делу пранкера Виталия Седюка, который во время выступления певицы Джамалы на Евровидении-2017 выбежал на сцену и обнажил ягодицы.
Об этом сообщает УНН.
"Я не бью окна, не бросаю камни в людей. То, что я сделал, я считаю элементом своего творчества", - сказал Седюк.
Так пранкер объяснил свое поведение.
"Я хочу попросить прощения, но не за свой поступок, я не жалею о том, что сделал, а за то, что мог обидеть чьи-то чувства. И отдельно хочу извиниться перед Джамалой", - сказал он.
"У португальца больное сердце, поэтому я пошел к Джамале", - пояснил Виталий Седюк, утверждая, что его деятельность, якобы, не вредит звездам, а наоборот выступает для них как элемент пиара.
Во время судебного заседания сторона обвинения предложила применить к пранкеру Седюку наказание в виде 240 часов общественных работ, на что обвиняемый ответил, что это будет решать суд, однако попросил оправдательный приговор.
Сейчас суд удалился в совещательную комнату до 14:30, после чего объявит приговор Седюку.
Виталию Седюку инкриминируют хулиганство (ч.1 ст.296 УК), однако пранкер не считает себя хулиганом.
Напомним, 15 млн евро гарантий Украины на проведение Евровидения-2017 арестованы в Швейцарии.