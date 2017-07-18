Все статьиВсе новостиВсе мнения
Все статьи
Деньги
Красивая странаРейтинги фокуса
Меню ГлавнаяВсе новостиВсе статьиСтранаДеньгиМирОбщество
Стиль жизни
Стиль жизниСпортКультураТехнологииАвто
Мнения
Рейтинги
РейтингиЛюдиКомпании
Красивая странаСпецтемыСтроители новой страны
Журнал
Журнал201720162015201420132012201120102009200820072006
Презентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Еще
Все новостиВсе статьиРейтингиКрасивая странаСпецтемыСтроители новой страныПрезентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Главная » Страна » В "ЛНР" открестились от создания донецкой "Малороссии"
Ситуация в Донбассе

В "ЛНР" открестились от создания донецкой "Малороссии"

В "ЛНР" открестились от создания донецкой "Малороссии"
Фото из открытых источников

"На данный момент целесообразность подобного шага вызывает большие сомнения"

18.07.17 57
000

Власти самопровозглашенной "Луганской народной республики" заявили, что не имеют отношения к решению о создании государства "Малороссия".

Председатель "народного совета "ЛНР" Владимир Дегтяренко опроверг участие официальных представителей Луганска в заседании представителей регионов Украины в Донецке, где было заявлено об учреждении такого "государства".

"Более того, мы даже не были осведомлены о намерении провести это мероприятие, с нами данный вопрос не согласовывался", - цитирует Дегтяренко один из сайтов боевиков.

Дегтяренко подчеркнул, что "на данный момент целесообразность подобного шага вызывает большие сомнения", так как подобные решения можно принимать только с учетом мнения народа. "Кроме того, на сегодняшний день мы соблюдаем Минские соглашения, альтернативы которым нет".

Напомним, главари боевиков так называемых "ДНР" и "ЛНР" сегодня заявили о начале создания "государства Малороссии".

0
Делятся
Google+
Show
Show
Теги: ,
Читайте по теме
Порошенко отреагировал на "Малороссию" Захарченко и ПлотницкогоЗахарченко и Плотницкий заявили о начале создания "Малороссии"До рассмотрения дела в суде Маркив останется под стражей

Читайте также на focus.ua

Топ-10
  1. Эффект отсутствия. Что получила Украина от саммита G20 1409
  2. Антигибрис. Почему украинская власть производит впечатление безумцев 2086
  3. Права имею. Оксана Покальчук о декоммунизации и защите прав ЛГТБ 960
  4. Трёхлетняя эпоха. Жить сейчас — это страшно, но весело 2284
  5. Трудное устройство. Что думают работодатели о твоём вузе и о тебе самом 3419
  6. Все поэты – лузеры. Бахыт Кенжеев о нерукопожатности и коллективной вине 5983
  7. Квітка — душа. Як клітинний біолог Юлія Красиленко кримськотатарські назви рослин збирала 511
  8. У Чёрного моря. 10 фильмов Одесского международного кинофестиваля 1465
  9. Полёты наяву. 12 способов бюджетных путешествий 3149
  10. Рваные бусы. Лучшие фильмы, не попавшие в украинский прокат 1985
  1. Командование ВМС Украины начало расследование по факту доставки "груза 200" на "Москвиче" 2593 / 2873
  2. Гривна на каникулах. Что будет с нацвалютой, когда мы вернёмся из отпусков 2187 / 2367
  3. Рукой подать. 10 интересных мест в 10 км от Чернобыльской АЭС 1974 / 2925
  4. Рева рассказал, как будет происходить осовременивание пенсий 1649 / 1816
  5. Операция "Возмездие". 6 крупнейших катастроф, когда гражданские самолёты были сбиты военными 1633 / 6919
  6. Уполномоченного по правам украинцев назначили во Вроцлаве 1472 / 1554
  7. Порошенко отреагировал на "Малороссию" Захарченко и Плотницкого 1456 / 1725
  8. В Киеве безопасно купаться только на двух пляжах 1064 / 1171
  9. Украине не хватает на зарубежные покупки 1,7 миллиардов долларов 936 / 985
  10. Совет ЕС утвердил торговые преференции для Украины 928 / 955
  1. Уполномоченного по правам украинцев назначили во Вроцлаве 14 / 1554
  2. Полёты наяву. 12 способов бюджетных путешествий 8 / 3149
  3. Запад-2017. Хотят ли русские войны… 7 / 3972
  4. Совет ЕС утвердил торговые преференции для Украины 7 / 955
  5. Тени зарытых предков. Истории трёх археологов, которые пытаются услышать древний Киев 6 / 10125
  6. Сведения около 40 тысяч украинских абитуриентов потерялись 5 / 1011
  7. Рукой подать. 10 интересных мест в 10 км от Чернобыльской АЭС 4 / 2925
  8. Сотворение себя. На чём должно строиться образование 4 / 1893
  9. Уже не кнут, ещё не пряник. Европейский грунт украинской палитры 4 / 471
  10. Гривна на каникулах. Что будет с нацвалютой, когда мы вернёмся из отпусков 4 / 2367
https://www.dobovo.com/ru/
Подписка на фокус
Наши ленты
ФОКУС КАК ОН ЕСТЬ
RSS Подписка на печатный номер Контакты

ФОКУС, 2008 – 2017.
Все права на материалы, опубликованные на данном ресурсе, принадлежат ООО "ФОКУС МЕДИА". Какое-либо использование материалов без письменного разрешения ООО "ФОКУС МЕДИА" - запрещено. При использовании материалов с данного ресурса гиперссылка www.focus.ua обязательна.

Данный ресурс — для пользователей возрастом от 18 лет и старше.

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство ИнА "Українські Новини", в каком-либо виде строго запрещены.

Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

Материалы с плашками "Р", "Новости партнеров", "Новости компаний", "Новости партий", "Инновации", "Позиция", "Спецпроект при поддержке" публикуются на коммерческой основе.

Ukr.net — новости со всей Украины.