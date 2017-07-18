В "ЛНР" открестились от создания донецкой "Малороссии"

Власти самопровозглашенной "Луганской народной республики" заявили, что не имеют отношения к решению о создании государства "Малороссия".

Председатель "народного совета "ЛНР" Владимир Дегтяренко опроверг участие официальных представителей Луганска в заседании представителей регионов Украины в Донецке, где было заявлено об учреждении такого "государства".

"Более того, мы даже не были осведомлены о намерении провести это мероприятие, с нами данный вопрос не согласовывался", - цитирует Дегтяренко один из сайтов боевиков.

Дегтяренко подчеркнул, что "на данный момент целесообразность подобного шага вызывает большие сомнения", так как подобные решения можно принимать только с учетом мнения народа. "Кроме того, на сегодняшний день мы соблюдаем Минские соглашения, альтернативы которым нет".

Напомним, главари боевиков так называемых "ДНР" и "ЛНР" сегодня заявили о начале создания "государства Малороссии".