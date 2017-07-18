Тука: Надо помнить, что против нас сейчас не действуют авиация и ракетные виды вооружений

Замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука не является сторонником сугубо военного пути возвращения оккупированных территорий Украины.

По его мнению, условия возврата Донбасса и Крыма в состав Украины - абсолютно разные.

Об этом Тука заявил в интервью "Апострофу".

"Начну с того, что я не являюсь сторонником сугубо военного пути возвращения Донбасса. Прежде всего, наша армия еще не настолько мощная, чтобы вступать в противостояние с регулярной российской армией. Да, сейчас наши ребята воюют, делают это самоотверженно и героически. Но в очередной раз призываю: надо вынимать голову из песка и откровенно говорить, что против нас сейчас не действует авиация, против нас сейчас не действуют ракетные виды вооружений. В состоянии ли мы сейчас полноценно дать отпор в случае использования таких видов вооружений?", - заявил Тука.

По его мнению, Украина должна наращивать свою военную мощь, понимая, что соседняя страна-агрессор никуда не исчезнет.

"Россия – это враг. Враг страшный. Враг коварный. Поэтому нам просто нужно готовиться. А на это нужно время. Время и деньги. Очень большие деньги. Ибо любая армия для любой страны мира – это огромные финансовые затраты", - пояснил заместитель министра.

В то же время Тука приветствует путь возвращения территорий с помощью внешнего воздействия на РФ – санкций.

"Одни говорят, что дурман великодержавный настолько глубоко засел в головах, что москали готовы воевать даже в лаптях и с балалайками. А другие говорят, что все-таки холодильник побеждает телевизор. Я сторонник второго тезиса. Я был свидетелем расцвета, упадка и уничтожения Советского Союза. Поэтому я прекрасно помню, как это, когда на прилавках магазинов, которые сейчас ломятся от разнообразия товаров, лежит только морская капуста", - заявил он.

Тука отметил, что идеальным вариантом для всего мира является прекращение существования России как государства в ее нынешнем виде.

"Наиболее оптимальный вариант для Украины да, пожалуй, и для всего мира – это вообще прекращение существования России как государства в таком виде, как сейчас", - подчеркнул он.

Ранее Тука прогнозировал, что если не будет мощных внешних факторов, российская агрессия на Донбассе продлится три-пять лет.