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В Киеве появятся 40 польских трамваев

В Киеве появятся 40 польских трамваев
Иллюстративное фото

Столичному бюджету они обойдутся почти в 2 миллиарда гривен

18.07.17 170
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Крупный польский производитель рельсового транспорта компания PESA Bydgoszcz выиграла тендер на поставку коммунальному предприятию "Киевпасстранс" 40 трамвайных вагонов с низким уровнем пола на сумму 1,813 миллиарда гривен.

Об этом сообщается на сайте электронной системы публичных закупок Prozorro.

Согласно обнародованным данным, PESA по результатам тендера подпишет с "Киевпасстрансом" контракт на поставку до 29 декабря 2017 года 40 низкопольных трамвайных вагонов длиной 26 метров.

В тендере принимали участие 2 компании – украинско-немецкое предприятие "Электронтранс" и польская PESA Bydgoszcz. Польская компания предложила цену на 1 тысячу гривен меньше.

Ранее коммунальное предприятие "Киевпасстранс" объявило тендер на закупку до конца 2017 года 40 низкопольных трамвайных вагонов длиной не менее 26 метров на ожидаемую сумму 1,946 миллиарда гривен.

Напомним, с 15 июля в Киеве подорожал проезд в общественном транспорте.

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