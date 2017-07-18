Турчинов: "Малороссия-17" закончит, как и "Новороссия-14"

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов считает, что заявления боевиков о создании в оккупированной части Донбасса "Малороссии" являются доказательством нежелания российского руководства отказаться от агрессивных планов в отношении Украины. Об этом говорится в его заявлении на сайте СНБО.

"Заявления кремлевских клоунов-марионеток, которые называют себя вождями оккупированного Россией Донбасса, о создании Малороссии - еще одно доказательство агрессивных планов Путина и его маниакального нежелания решать вопросы на востоке Украины мирным путем", - заявил Турчинов.

По его мнению, очередные заявления главарей боевиков свидетельствуют о желании их кремлевского руководства возобновить продвижение военной агрессии на новые регионы Украины.

По словам Турчинова, эти неадекватные и провокационные планы - еще один аргумент в пользу принятия закона о реинтеграции Донбасса.

При этом секретарь СНБО уверен, что проект "Малороссия" обречен на провал, как и его предшественник - проект "Новороссия".

"Судьба кремлевского плана "Малороссия-17" будет аналогичной "Новороссии-14" или любой другой "Дебилоросии" путинского формата", - подчеркнул Турчинов.

Напомним, ранее сегодня один из информационных ресурсов пророссийских террористов в Донбассе сообщил, что, якобы, главари боевиков так называемых "ДНР" и "ЛНР" заявили о начале создания "государства Малороссии".