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Главная » Страна » На границе с Польшей откроют два новых пункта пропуска, - Дещица

На границе с Польшей откроют два новых пункта пропуска, - Дещица

На границе с Польшей откроют два новых пункта пропуска, - Дещица
Андрей Дещица / Фото: kmu.gov.ua

Один КПП появится возле Перемышля, второй – на севере Волыни

18.07.17 26
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На украино-польской границе планируется открытие двух новых пунктов пропуска. Об этом рассказал посол Украины в Польше Андрей Дещица в интервью Европейской правде.

"Сейчас готовится документация для нового перехода возле Перемышля, в планах еще один - на севере Волыни", - рассказал посол.

В целом же он отметил необходимость увеличения пунктов пропуска в контексте борьбы с очередями на украинско-польской границе.

При этом посол привел пример польско-германской границы времен, когда Польша не входила в ЕС. Тогда на границе было 48 автомобильно-пешеходных пунктов, в то время как на украино-польской границе сейчас работают всего лишь 8 пунктов, хотя длина границ примерно одинакова.

По его словам, в открытии новых пунктов пропуска многое зависит от Украины.

"Для этого нужна инициатива правительства или облгосадминистраций из западных областей Украины. Кстати - польские восточные воеводства очень заинтересованы в новых пунктах пропуска, поскольку это будет способствовать торговле и экономическому развитию их приграничных регионов", - отметил Дещица.

Напомним, на границе Украины с Молдовой открыли новый совместный пункт пересечения государственной границы "Кучурган - Первомайск" в Одесской области.

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