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Главная » Страна » В 2016 году ущерб от кибератак в мире составил 450 млрд долларов
В 2016 году ущерб от кибератак в мире составил 450 млрд долларов
Фото: activistpost.com

В 2016 году ущерб от кибератак в мире составил 450 млрд долларов

Речь идет о приблизительных цифрах

18.07.17 10
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В 2016 году компании по всему миру потеряли 450 млрд долларов из-за постоянных атак хакеров. Об этом говорится в материалах исследования компании Lloyd's of London, передает 112 Украина.

Согласно исследованию, при единовременной атаке на провайдеров облачного сервиса и их клиентов, которая приведет к перебоям работы предприятий, мировая экономика может потерять от $4,6 млрд. Если речь идет о крупной атаке, этот показатель может составить $53,1 млрд. Если кибератака продлится долго и будет поражена целая сеть организаций, то ущерб может достигнуть $121,4 млрд.

Если при атаке будет заражена компьютерная сеть, которой пользуются компании по всему миру, ущерб для экономики может составить от $9,7 млрд до $28,7 млрд.

Таким образом, по совокупности хакерских атак в мире за 2016 год, мировая экономика недосчиталась $450 млрд.

Отметим, что в  докладе приводятся усредненные цифры, так как реальный масштаб последствий от подобных атак просчитать сложно.

Напомним, 27 июня крупнейшей хакерской атаке, которая распространяет вирус Petya.A, блокирующий работу компьютерных систем, подверглись украинские банки, энергетические компании, государственные интернет-ресурсы и локальные сети, украинские медиа и ряд других крупных предприятий.

Вирус также атаковал компьютеры по всему миру. Сообщения о кибератаках поступали из России, Великобритании, Испании, Индии и других стран

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