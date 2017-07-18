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Евромайдан

Лишь каждый шестой судья, преследовавший активистов Евромайдана, уволен

Лишь каждый шестой судья, преследовавший активистов Евромайдана, уволен
Фото: depo.ua

Прошло три года

18.07.17 11
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За три года после Революции достоинства в Украине уволены лишь 15% судей, выносивших неправомерные решения в отношении участников акций протестов в ноябре 2013 - феврале 2014 года.

Об этом на брифинге "На конкурсе в Верховный суд побеждает (не)добропорядочность" рассказал адвокат, член Общественного совета добропорядочности, председатель Совета общественного контроля при Национальном антикоррупционном бюро Украины, активист "АвтоМайдана" Роман Масенко, передает УНИАН.

Говоря о судьях, которые привлекали к ответственности активистов во время Революции достоинства, Маселко отметил, что "были огромные ожидания общества, что эти судьи понесут наказание, поскольку они однозначно использовались как инструменты расправы над участниками акций протеста".

"Есть очевидные факты, они выносили неправосудные решения. И таких судей было более 330. Что мы имеем через три года действия закона о восстановлении доверия к судебной власти? Всего 51 судья пока уволен из более 330. То есть, это не более 15%" , - отметил Маселко.

"Подавляющее большинство - дела закрыты. Подавляющее большинство судей, очень одиозных, таких как Богдан Санин, Евгений Аблов, судья (Владислав) Девятко, который сейчас судит Януковича, и другие судьи, остались в судебной системе, продолжают осуществлять судопроизводство. Высший совет правосудия помог им остаться в системе. Также Высший совет правосудия не сделал ничего для того, чтобы выяснить, кто же руководил этими процессами, кто влиял на судей... все это подтверждает, все это доказывает, что Высший совет правосудия, к сожалению, самостоятельно, однозначно не сделает то, чего от них ожидает общество", - добавил Маселко.

В связи с этим он подчеркнул необходимость того, чтобы в процессе назначения судей Верховного суда общество также участвовало и могло контролировать и влиять на этот процесс.

Напомним, 30 сентября 2016 года со вступлением в силу изменений в Конституцию в части правосудия и закона "О судоустройстве и статусе судей" в Украине стартовала судебная реформа. Согласно этим изменениям, Верховный суд стал высшим судом в Украине, а его состав должен быть сформирован из судей, избранных исключительно по результатам открытого конкурса.

Конкурс на занятие 120 вакантных должностей в кассационных судах ВСУ (по 30 должностей в административном, хозяйственном, уголовном, гражданском) Высшая квалификационная комиссия судей объявила 7 ноября 2016 года.

В Высшей квалификационной комиссии судей обещают до 1 августа передать Высшему совету правосудия материалы относительно кандидатов на должности судей Верховного суда. После обнародования рейтинга кандидаты, которые пройдут отбор в ВККСУ, будут переданы на рассмотрение Высшего совета правосудия, который определит окончательный перечень кандидатов в новый Верховный суд. После издания соответствующего указа президентом Украины эти кандидаты станут судьями Верховного суда.

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