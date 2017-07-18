Лукашенко приедет в Украину уже на этой неделе

Президент Беларуси Александр Лукашенко прибудет с официальным визитом в Украину до 22 июля. Об этом вице-премьер-министр Беларуси Владимир Семашко сообщил на заседании межправительственной украинско-белорусской комиссии по вопросам торгово-экономического сотрудничества, передают Українські Новини.

"Через два дня будет официальный визит нашего президента Александра Григорьевича Лукашенко в вашу страну", - сказал он.

Семашко выразил надежду на плодотворные переговоры между президентами.

При этом на сайтах президентов Беларуси и Украины пока нет официальных анонсов визита Лукашенко.

Ранее в апреле Петр Порошенко пригласил Александра Лукашенко совершить нынешним летом официальный визит в Украину. По его словам, белорусской и украинской сторонам предстоит разработать повестку дня и подготовить необходимые документы, подписание которых будет способствовать расширению сотрудничества между государствами.