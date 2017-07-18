Пранкер Сердюк заплатит 8,5 тыс. грн штрафа за оголение ягодиц на Евровидении-2017

17 июля Днепровский райсуд столицы назначил пранкеру Виталию Седюку, который обнажил свои ягодицы во время выступления Джамалы на главной сцене Евровидения-2017, штраф в 500 необлагаемых минимумов (8,5 тыс. грн). Об этом пишет УНИАН.

Прокурор просил наказание для пранкера в виде общественных работ.

Во время общения с журналистами после окончания суда Седюк согласился с такой мерой наказания. На суде пранкер защищал себя сам и не обращался за помощью к адвокатам. Свою позицию он объяснил тем, что не считает себя преступником, а значит и защита ему была не нужна.

"Надо было как-то наказать. Не думаю, что это какой-то криминал. А вот со штрафом, наверное, согласен", – рассказал он.

Во время слушания дела пранкер публично попросил прощения у Джамалы, несмотря на то, что звезда отмечала – на пранкера она не обижается, а претензии есть только к охране и организаторам.

Напомним, в финале песенного конкурса Седюк выбежал на сцену к Джамале и обнажил ягодицы. В комментарии певица призналась, что не испугалась и не запаниковала.