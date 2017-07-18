Пограничники Луцкого отряда пресекли попытку местных жителей незаконно провезти мясопродукты в Беларусь. Об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы.

"Вчера около полуночи, отрабатывая имеющуюся информацию о возможной противоправной деятельности, оперативники совместно с участковым инспектором пограничной службы обнаружили движение гужевой повозки, загруженной мешками, в сторону государственной границы. Заметив охранников границы, погонщик бросил коня с телегой в лесу и обратился в бегство, воспользовавшись темнотой", - говорится в сообщении.

В телеге правоохранители обнаружили 22 мешка с салом.

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В то же время другой пограничный патруль обнаружил микроавтобус, который на большой скорости двигался от границы. При попытке его остановить, водитель автомобиля не выполнял требования и пытался оторваться от правоохранителей.

Впоследствии правонарушители были блокированы служебным автомобилем и задержаны. Водитель и пассажир оказались 30 и 32-летними жителями приграничного села Жадень Дубровицкого района Ровенской области. По данным пограничников, скорее всего, именно они привезли мешки в приграничье и перегружали на подводу для "тихого" нарушения границы.

В отношении водителя и пассажира автомобиля составлены протоколы о привлечении их к административной ответственности за нарушение пограничного режима и злостное неповиновение законному требованию пограничного наряда.

Фото: dpsu.gov.ua