В Польше стали больше платить украинским заробитчанам

Украинцы после введения безвиза все чаще присматриваются к рынку вакансий Германии

Представители польской рекрутинговой фирмы Upper Job утверждают, что после введения для Украины безвизового режима, украинские работники в Польше стали получать большие зарплаты.

Об этом сообщает украинская служба Польского радио.

Если раньше часовые ставки колебались на уровне 9-10 злотых, то сейчас в разных отраслях они выросли до 14-25 злотых. В среднем работники из Украины хотят зарабатывать на 33% больше, чем это было раньше.

Получать большие зарплаты стали штукатуры, повара, каменщики и работники отелей.

Эксперты говорят, что украинцы интересуются немецким рынком, где могут заработать в четыре раза больше, чем в Польше.

Поэтому польские работодатели теперь часто предлагают украинцам различные формы поощрения. Например, предоставляют работникам жилье, за которое они не будут платить, а это уже сэкономит работникам от 300 до 500 злотых.

Напомним, правом безвизовых поездок в страны Евросоюза уже воспользовались более 100 тысяч украинцев.