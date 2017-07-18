Конфликт в Украине усилил кризис доверия в ОБСЕ, - генсек

Новый генеральный секретарь Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Томас Гремингер считает, что кризис доверия в организации усилился из-за конфликта в Украине. Об этом он сказал в интервью немецкому изданию Neue Zürcher Zeitung, передает РБК-Украина.

"Существенные разногласия уже существовали и раньше, но конфликт в Украине усилил и дополнил их, конечно. Сегодня у нас есть глубокий кризис доверия", - подчеркнул генсек.

По словам Гремингера, для преодоления этого кризиса "обязательно необходим прогресс в украинском конфликте".

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Напомним, сегодня швейцарский дипломат Томас Гремингер был избран генеральным секретарем Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ)