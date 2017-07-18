Правоохранители задержали еще одного участника беспорядков в Днипре 9 мая

18 июля 2017 года правоохранители задержали еще одного участника массовых беспорядков, произошедших 9 мая во время проведения праздничных мероприятий в Днипре. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Днепропетровской области.

"36-летнему мужчине инкриминируется совершение преступлений, предусмотренных ч.1 ст.294 и ч.2 ст.296 УК Украины (массовые беспорядки и хулиганство). В ближайшем времени прокуратура будет ходатайствовать об избрании ему меры пресечения", - говорится в сообщении.

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В прокуратуре добавили, что на сегодня установлена причастность к массовым беспорядкам 17 человек, которым сообщили о подозрении. Среди них - три организатора, координатор, два "кассира" и одиннадцать "титушок".

Всего по делу проведено 38 обысков, допрошено более 130 свидетелей.

Напомним, в Днипре в стычках во время мероприятий ко Дню победы над нацизмом во Второй мировой войне , среди них - 6 полицейских и 8 участников акций. В отделения полиции были доставлены 15 человек.