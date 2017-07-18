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Фото Поздно! Озеро Солнечное в Дарницком районе Киева умерло

<span class="label red">Фото</span> Поздно! Озеро Солнечное в Дарницком районе Киева умерло
Фото: facebook.com/isfrolova

Люди довели некогда один из чистейших водоемов столицы до экологической катастрофы

18.07.17 212
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Голубая пленка на воде и едкий запах. Так теперь выглядит озеро Солнечное в Дарницком районе Киева, пишет УНИАН со ссылкой на Facebook активистки Инны Фроловой.

Местные называют озером оазисом среди каменных джунглей многоэтажек и просят городскую власть спасти водоем.

Соответствующая петиция размещена на сайте Киевского городского совета.

Жители Дарницкого района столицы просят городские власти обратить внимание на критическое состояние озера Солнечное и прибрежной зоны и принять необходимые меры по их очистке.

"В озере замечены следы бытовых отходов, пятна масляной краски и пена от моющих средств, которая попадает в озеро из ресторанов, находящихся в прибрежной зоне. Пляжная зона очень запущена! На данный момент это экологическая катастрофа, для избежания которой не принимаются никакие меры, кроме установки табличек, что купаться запрещено", - говорится в петиции.

Фото: facebook.com/isfrolova

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