Люди довели некогда один из чистейших водоемов столицы до экологической катастрофы

Голубая пленка на воде и едкий запах. Так теперь выглядит озеро Солнечное в Дарницком районе Киева, пишет УНИАН со ссылкой на Facebook активистки Инны Фроловой.

Местные называют озером оазисом среди каменных джунглей многоэтажек и просят городскую власть спасти водоем.

Соответствующая петиция размещена на сайте Киевского городского совета.

Жители Дарницкого района столицы просят городские власти обратить внимание на критическое состояние озера Солнечное и прибрежной зоны и принять необходимые меры по их очистке.

"В озере замечены следы бытовых отходов, пятна масляной краски и пена от моющих средств, которая попадает в озеро из ресторанов, находящихся в прибрежной зоне. Пляжная зона очень запущена! На данный момент это экологическая катастрофа, для избежания которой не принимаются никакие меры, кроме установки табличек, что купаться запрещено", - говорится в петиции.



















Фото: facebook.com/isfrolova