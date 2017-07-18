Суд избрал меру пресечения Розенблату

Соломенский суд Киева избрал народному депутату Верховной Рады Украины Бориславу Розенблату меру пресечения в виде залога в 7 млн грн. Об этом сообщает РБК-Украина.

"Суд постановил удовлетворить ходатайство САП частично: назначить залог относительно Борислава Розенблата в размере 7 млн грн", - сказала следственный судья Светлана Кушнир.

Специализированная антикоррупционная прокуратура просила суд назначить Розенблату 10 млн грн залога.

При этом, по словам прокурора Специализированной антикоррупционной прокуратуры Владимира Кривенко, закон не предусматривает ответственность Розенблата в случае невнесения им залога.

"Закон нас сильно ограничивает: у нас будет единственный выход - в сентябре повторно обращаться в Верховную Раду", - заявил Кривенко.

Напомним, 11 июля Верховная Рада проголосовала за представление Генпрокуратуры на снятие депутатской неприкосновенности с Борислава Розенблата, но оказалась дать согласие на его задержание и арест.