В Украине с начала 2017 года 3 тыс. 118 детей стали жертвами преступлений. Об этом сообщил глава Национальной полиции Сергей Князев в Facebook.

Руководитель Нацполиции также сообщил о подписании 17 июля приказа о создании управления ювенальной превенции вместо существующего отдела.

"Этому подразделению предстоит пройти полную перезагрузку. Во времена новейших технологий, мгновенного распространения информации и появления новых тенденций среди молодежи мы должны искать и внедрять новые методы и подходы, которые будут отвечать этим современным вызовам. Еще несколько лет назад мало кто из нас знал о суицидальных группах в соцсетях или экстремальных селфи ... а сегодня мы столкнулись с такими проблемами и понимаем, что не готовы к их эффективному решению", - отметил Князев.

Управление, в частности, будет заниматься противодействием и предупреждением случаев семейного насилия, работой с детьми, преступившими закон, и работой с теми детьми, которые остались без родительской опеки, розыском детей.

Управление возглавила полковник полиции Лариса Зуб, которая более 10 лет возглавляла отдел ювенальной превенции в Киеве и имеет образование психолога.

"Именно этим руководителем успешно инициировано увеличение санкции статьи 156 УК о развращении несовершеннолетних, которая предусматривала от 3 до 5 лет лишения свободы, а стала от 5 до 8 лет. Также она стала одним из инициаторов внесения ответственности в Уголовный кодекс за использование детей в попрошайничестве", - сообщил Князев.







Фото: facebook.com/sergii.knyazev

Напомним, по данным главы МВД Арсена Авакова, за первое полугодие 2017 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество преступлений снизилось на 16,5%, а уровень раскрываемости – повысился на 20,5%.