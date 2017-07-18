АТО: боевики из минометов стреляли по Авдеевке и Песках

В зоне проведения антитеррористической операции в Донбассе боевики 10 раз нарушали перемирие. Трое наших бойцов получили ранения. Украинские военные 5 раз открывали ответный огонь. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО в Facebook.

Больше всего случаев нарушения тишины зафиксировано на донецком направлении. Около часа ночи боевики из гранатометов и стрелкового оружия били по нашим опорным пунктам на шахте Бутовка. Почти в 2 часа ночи, применяя тоже самое вооружение, бандформирования обстреляли украинские позиции в районе Авдеевки. В результате обстрела один наш военный получил пулевое ранение.

Также, около 13 часов, опорные пункты под Авдеевкой враг накрывал из минометов калибра 82 миллиметра, гранатометов, стрелкового оружия. Кроме того, в 11:00, боевики выпустили 5 мин калибра 82 миллиметра по украинским защитникам в Песках. В результате этого обстрела осколочные ранения получили еще двое военнослужащих сил АТО.

На луганском направлении под вражеским огнем из стрелкового оружия и гранатометов оказались поселки Крымское и Донец.