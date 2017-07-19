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Google и Минкультуры запустили 3D-туры по украинским музеям
Скриншот

Google и Минкультуры запустили 3D-туры по украинским музеям

Пока в режиме онлайн можно ознакомиться с экспозициями семи ответственных музеев

19.07.17 14
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Google совместно с Министерством культуры Украины оцифровал семь музеев под открытым небом в разных регионах страны и создал виртуальный тур по ним. Об этом сообщает BBC-Украина.

На специальном сайте "Музеи Украины под открытым небом" можно совершить виртуальное путешествие, узнать об истории жизни в разных регионах, а также ознакомиться с народной архитектурой и бытом.

3D-туры по музеям также доступны в режиме Street View на Картах Google.

Проект является частью кампании "Аутентичная Украина" и состоит из музеев народной архитектуры и быта в Киеве (Пирогово), Львове ("Шевченковский гай"), Переяславе-Хмельницком и Ужгороде, а также из Центра народоведения "Мамаева Слобода" (Киев), заповедника "Хортица" (Запорожье) и резиденции Богдана Хмельницкого в Чигирине.

Виртуальная экскурсия доступна на трех языках - украинском, русском и английском.

360-градусные панорамы позволяют прогуляться по территории музеев, заглянуть внутрь домов и ознакомиться с экспозициями.

"Такие проекты - прекрасное сочетание современных технологий и векового достояния нашего народа", - сказал министр культуры Евгений Нищук.

В рамках кампании "Аутентичная Украина" уже представлены виртуальные туры по деревянным церквям карпатского региона, которые считаются мировым наследием ЮНЕСКО, и 3D-тур по Киевскому национальному академическому театру оперетты.

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