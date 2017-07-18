Жебривский: Боевики снова обстреляли жилые кварталы Авдеевки

Жилые кварталы Авдеевки снова попали под обстрел боевиков. Об этом сообщил глава Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский в Facebook.
"Час назад один из снарядов попал в дом по улице Шевченко. Ранены двое мужчин - 1955 и 1961 годов рождения. С осколочными ранениями головы были доставлены в городскую больницу. Врачи говорят, состояние - средней степени тяжести. Предоставляют всю необходимую помощь", - написал Жебривский.
Напомним, по данным штаба АТО боевики за сутки 18 июля по состоянию на 18:00 нарушали перемирие 10 раз. Трое наших бойцов получили ранения.