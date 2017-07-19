Польща очікує від Києва реалізації реформ, - польський музикант Артур Прузовський

"Зараз Україна проходить нелегкий етап формування нового європейського суспільства. Польща, котра попередній рік головувала у Вишеградській групі, на мою думку, зробила усе, аби допомогти Україні привернути увагу країн ЄС. Зокрема, перед тим як передати головування Угорщині, зібрала послів ЄС на зустріч "Групи друзів України", де було обговорено нинішню ситуацію на території України та варіанти допомоги з боку Євросоюзу", - заявив польський музикант Артур Прузовський, котрий постійно спостерігає за процесом творення європейської України, і порівнює це з процесами, що відбувалися у Польщі двома десятиліттями раніше.

Він також додав, що "Польща є своєрідним рупором, що передає прохання України у Європу, бо це може повпливати на прийняття нею позитивних рішень".

Артур Прузовський: "Польща є своєрідним рупором, що передає прохання України у Європу, бо це може повпливати на прийняття нею позитивних рішень"

Як відомо, Польща входить до числа країн Вишеградської групи, що підтримують Україну у цей переломний момент реформування освітньої, медичної, та пенсійної систем. Проте, її представники очікують від Києва кращих результатів. За один рік Україна отримує через Міжнародний вишеградський фонд приблизно 1,5 мільйона євро у формі ґрантів, а також належить до п’яти найважливіших експортних ринків Польщі, Словаччини і Угорщини.

Минулого тижня учасники конференції "Добре сусідство?" зазначили, що Україна є тестом не лише для країн Вишеградської групи, але й для ЄС.

Музикант Артур Прузовський також сказав, що майбутнє благополуччя Києва залежить від якісного проведення реформ. Він припускає, що коли влада не зробить цього належним чином - будуть упущені можливості, що представлені місту в результаті Революції Гідності.

"На мою думку, найважливішою та найменш затратною реформою для України є децентралізація, це є єдиною альтернативою передачі повноважень локальним органам влади", - додав Прузовський.

Другою за необхідністю Артур Прузовський називає реформу в галузі освіти, бо від неї залежить майбутнє країни, адже школа є першим місцем де формується демократичне освічене суспільство.

Нагадаємо, що раніше музикант зазначав, що, на його думку, ратифікація Угоди про асоціацію з ЄС стане для українців символом належності до Європи, і, відповідно – початком європейського способу життя: "Я в цьому певен, бо роблю висновки з досвіду моєї рідної Польщі, котра пройшла майже ті ж самі процеси виходу з кризи двома десятиліттям раніше", - поділився досвідом Артур Прузовський.

Додамо, що сьогодні, 18 липня екс-заступник міністра закордонних справ Кшиштоф Становскі, який солідарний з Прузовським у баченні формування європейської України також опублікував статтю у виданні Новое время у якій йдеться про те, що досвід Польщі свідчить про необхідність прибрати політику і партійну приналежність з муніципального управління, а також знайти професіоналів без політичних амбіцій.

Довідково:

Вишеградська четвірка - угрупування чотирьох центральноєвропейських країн: Польщі, Чехії, Угорщини і Словаччини. З'явилась унаслідок зустрічі президентів Польщі Леха Валенси і Чехословаччини Вацлава Гавела та прем'єра Угорщини Йожефа Антала 15 лютого 1991 року в угорському місті Вишеград, після ухвалення Вишеградської декларації. Головною метою була названа інтеграція до євроатлантичних структур.

У листопаді 2014 року на зустрічі в Братиславі Президент України Петро Порошенко та президенти країн Вишеградської четвірки домовились про започаткування нового формату співробітництва, зокрема постійної взаємодії на рівні міністрів закордонних справ та оборони країн Вишеградської четвірки та України.