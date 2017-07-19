Все статьиВсе новостиВсе мнения
Все статьи
Деньги
Красивая странаРейтинги фокуса
Меню ГлавнаяВсе новостиВсе статьиСтранаДеньгиМирОбщество
Стиль жизни
Стиль жизниСпортКультураТехнологииАвто
Мнения
Рейтинги
РейтингиЛюдиКомпании
Красивая странаСпецтемыСтроители новой страны
Журнал
Журнал201720162015201420132012201120102009200820072006
Презентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Еще
Все новостиВсе статьиРейтингиКрасивая странаСпецтемыСтроители новой страныПрезентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Главная » Страна » Польща очікує від Києва реалізації реформ, - польський музикант Артур Прузовський
Польща очікує від Києва реалізації реформ, - польський музикант Артур Прузовський
Фото: Shutterstock

Польща очікує від Києва реалізації реформ, - польський музикант Артур Прузовський

Децентралізацію та реформу в галузі освіти вважає приорітетними для України польський музикант Артур Прузовський

19.07.17 37
000

"Зараз Україна проходить нелегкий етап формування нового європейського суспільства. Польща, котра попередній рік головувала у Вишеградській групі, на мою думку, зробила усе, аби допомогти Україні привернути увагу країн ЄС. Зокрема, перед тим як передати головування Угорщині, зібрала послів ЄС на зустріч "Групи друзів України", де було обговорено нинішню ситуацію на території України та варіанти допомоги з боку Євросоюзу", - заявив польський музикант Артур Прузовський, котрий постійно спостерігає за процесом творення європейської України, і порівнює це з процесами, що відбувалися у Польщі двома десятиліттями раніше.

Він також додав, що "Польща є своєрідним рупором, що передає прохання України у Європу, бо це може повпливати на прийняття нею позитивних рішень".

Артур Прузовський: "Польща є своєрідним рупором, що передає прохання України у Європу, бо це може повпливати на прийняття нею позитивних рішень"

Як відомо, Польща входить до числа країн Вишеградської групи, що підтримують Україну у цей переломний момент реформування освітньої, медичної, та пенсійної систем. Проте, її представники очікують від Києва кращих результатів. За один рік Україна отримує через Міжнародний вишеградський фонд приблизно 1,5 мільйона євро у формі ґрантів, а також належить до п’яти найважливіших експортних ринків Польщі, Словаччини і Угорщини.

Минулого тижня учасники конференції "Добре сусідство?" зазначили, що Україна є тестом не лише для країн Вишеградської групи, але й для ЄС.

Музикант Артур Прузовський також сказав, що майбутнє благополуччя Києва залежить від якісного проведення реформ. Він припускає, що коли влада не зробить цього належним чином - будуть упущені можливості, що представлені місту в результаті Революції Гідності.

"На мою думку, найважливішою та найменш затратною реформою для України є децентралізація, це є єдиною альтернативою передачі повноважень локальним органам влади", - додав Прузовський.

Другою за необхідністю Артур Прузовський називає реформу в галузі освіти, бо від неї залежить майбутнє країни, адже школа є першим місцем де формується демократичне освічене суспільство.

Нагадаємо, що раніше музикант зазначав, що, на його думку, ратифікація Угоди про асоціацію з ЄС стане для українців символом належності до Європи, і, відповідно – початком  європейського способу життя: "Я в цьому певен, бо роблю висновки з досвіду моєї рідної Польщі, котра пройшла майже ті ж самі процеси виходу з кризи двома десятиліттям раніше", - поділився досвідом Артур Прузовський.

Додамо, що сьогодні, 18 липня екс-заступник міністра закордонних справ Кшиштоф Становскі, який солідарний з Прузовським у баченні формування європейської України також опублікував статтю у виданні Новое время у якій йдеться про те, що досвід Польщі свідчить про необхідність прибрати політику і партійну приналежність з муніципального управління, а також знайти професіоналів без політичних амбіцій.

Довідково:

Вишеградська четвірка - угрупування чотирьох центральноєвропейських країн: Польщі, Чехії, Угорщини і Словаччини. З'явилась унаслідок зустрічі президентів Польщі Леха Валенси і Чехословаччини Вацлава Гавела та прем'єра Угорщини Йожефа Антала 15 лютого 1991 року в угорському місті Вишеград, після ухвалення Вишеградської декларації. Головною метою була названа інтеграція до євроатлантичних структур.

У листопаді 2014 року на зустрічі в Братиславі Президент України Петро Порошенко та президенти країн Вишеградської четвірки домовились про започаткування нового формату співробітництва, зокрема постійної взаємодії на рівні міністрів закордонних справ та оборони країн Вишеградської четвірки та України.

0
Делятся
Google+
Show
Show

Читайте также на focus.ua

Топ-10
  1. Эффект отсутствия. Что получила Украина от саммита G20 1631
  2. Антигибрис. Почему украинская власть производит впечатление безумцев 2385
  3. Права имею. Оксана Покальчук о декоммунизации и защите прав ЛГТБ 1003
  4. Трёхлетняя эпоха. Жить сейчас — это страшно, но весело 2422
  5. Трудное устройство. Что думают работодатели о твоём вузе и о тебе самом 3582
  6. Все поэты – лузеры. Бахыт Кенжеев о нерукопожатности и коллективной вине 6051
  7. Квітка — душа. Як клітинний біолог Юлія Красиленко кримськотатарські назви рослин збирала 650
  8. У Чёрного моря. 10 фильмов Одесского международного кинофестиваля 1517
  9. Полёты наяву. 12 способов бюджетных путешествий 3334
  10. Рваные бусы. Лучшие фильмы, не попавшие в украинский прокат 2137
  1. Захар, давай ещё. Как без пяти минут россияне стали образцовыми хохлами 8075 / 9147
  2. Суд избрал меру пресечения Розенблату 4876 / 5487
  3. Командование ВМС Украины начало расследование по факту доставки "груза 200" на "Москвиче" 2958 / 3219
  4. Песков: Провозглашение "Малороссии" – личная инициатива Захарченко 2803 / 3171
  5. Порошенко отреагировал на "Малороссию" Захарченко и Плотницкого 2207 / 2383
  6. Появились подробности визита Лукашенко в Киев 2060 / 2252
  7. Гривна на каникулах. Что будет с нацвалютой, когда мы вернёмся из отпусков 1481 / 2849
  8. В Украине появится Совет премьер-министров 1209 / 1331
  9. Захарченко и Плотницкий заявили о начале создания "Малороссии" 1165 / 1315
  10. В Польше стали больше платить украинским заробитчанам 1164 / 1305
  1. Захар, давай ещё. Как без пяти минут россияне стали образцовыми хохлами 17 / 9147
  2. При Муссолини поезда всё-таки опаздывали, — Александра Петрова 11 / 860
  3. Песков: Провозглашение "Малороссии" – личная инициатива Захарченко 8 / 3171
  4. Обыкновенный эйджизм. Почему в Украине те, кому за 40, переживают возраст нелюбви 7 / 43353
  5. Украинские летчики получили награду за лучший пилотаж на авиашоу в Британии 6 / 677
  6. Песенка студента. Как украинский школьник американский вуз выбирал 6 / 1311
  7. В Украине появится Совет премьер-министров 5 / 1331
  8. Сведения около 40 тысяч украинских абитуриентов потерялись 5 / 1186
  9. Антигибрис. Почему украинская власть производит впечатление безумцев 5 / 2385
  10. Появились подробности визита Лукашенко в Киев 5 / 2252
https://www.dobovo.com/ru/
Подписка на фокус
Наши ленты
ФОКУС КАК ОН ЕСТЬ
RSS Подписка на печатный номер Контакты

ФОКУС, 2008 – 2017.
Все права на материалы, опубликованные на данном ресурсе, принадлежат ООО "ФОКУС МЕДИА". Какое-либо использование материалов без письменного разрешения ООО "ФОКУС МЕДИА" - запрещено. При использовании материалов с данного ресурса гиперссылка www.focus.ua обязательна.

Данный ресурс — для пользователей возрастом от 18 лет и старше.

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство ИнА "Українські Новини", в каком-либо виде строго запрещены.

Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

Материалы с плашками "Р", "Новости партнеров", "Новости компаний", "Новости партий", "Инновации", "Позиция", "Спецпроект при поддержке" публикуются на коммерческой основе.

Ukr.net — новости со всей Украины.